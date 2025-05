Barbara D’Urso, lo sfogo in attesa della Rai: ‘Ricevevo 200 messaggi, poi sono spariti tutti’

Barbara d'Urso

Barbara d’Urso è da due anni lontana dal piccolo schermo

Dopo un lungo silenzio e due anni vissuti lontana dal piccolo schermo, Barbara d’Urso è pronta a tornare in televisione, stavolta in Rai, con un nuovo programma pomeridiano. La conduttrice lo ha rivelato in un’intervista al magazine Sette del Corriere della Sera, dove ha raccontato il difficile periodo seguito al suo addio a Mediaset.

Dopo l’addio a Mediaset: ‘Sono rimasti solo gli amici veri’

«Fino al giorno prima ricevevo 200 messaggi, il giorno dopo solo 10. Spariti tutti. Sono rimasti solo gli amici veri», ha confidato con amarezza. L’uscita di scena è stata improvvisa: nel luglio 2023, l’azienda ha annunciato che d’Urso non avrebbe più condotto Pomeriggio Cinque, l’ultima trasmissione rimastale.

Il contratto in scadenza a dicembre dello stesso anno non è stato rinnovato. I progetti alternativi ipotizzati da Mediaset non si sono mai concretizzati. Così la conduttrice ha deciso di lasciare l’Italia: «Troppo dolore. Sono andata a Londra a studiare inglese. Altro che Bali o Honolulu».

In Inghilterra ha frequentato un college dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio, affittando un piccolo appartamento e affrontando la solitudine con determinazione. «Ho imparato ad attraversare il dolore e a riempire il vuoto», racconta oggi.

Gli studi di inglese e il teatro

Nel frattempo, Barbara d’Urso non è rimasta ferma: ha lavorato in teatro, ha fondato una società di eventi e ha coltivato la passione per la danza classica. Ha fatto anche una breve apparizione come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, ma non era ancora il momento del grande rientro.

Ora, a 68 anni, la conduttrice si prepara a rientrare in TV con un nuovo programma targato Rai, pronto a riportarla in quello che lei chiama “il mio mondo”. I dettagli del progetto non sono ancora noti, ma l’attesa è palpabile tra i fan storici della d’Urso, ancora oggi molto attivi sui social.

Nel futuro c’è il ritorno in Rai

L’intervista, curata dalla scrittrice Teresa Ciabatti, sarà pubblicata integralmente venerdì 30 maggio. Le anticipazioni però già mostrano una Barbara d’Urso diversa, più introspettiva e meno sopra le righe. Non rinnega nulla della sua carriera, ma ammette che lo stop l’ha profondamente segnata.

«Altri si sarebbero arresi, io ho scelto di rialzarmi», afferma. E per la Rai, che da tempo cercava un volto forte per il pomeriggio, il ritorno di Barbara d’Urso potrebbe essere un colpo a sorpresa, ma strategico.

La domanda ora è una sola: il pubblico che l’ha amata per anni è pronto a riaccoglierla?