Bianca Balti, lo sfogo su Instagram: ‘Senza farmaci oncologici non posso vivere né lavorare’

Bianca Balti sul palco dell'Ariston

«Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita». Con queste parole, la modella Bianca Balti si è sfogata su Instagram contro le aziende farmaceutiche responsabili della distribuzione dei medicinali per la cura del tumore ovarico.

La modella contro le aziende farmaceutiche

Bianca Balti, che nei mesi scorsi ha annunciato la remissione della malattia dopo un ciclo di chemioterapia e un’operazione, ha dichiarato di non riuscire a ottenere i farmaci necessari: «Ho passato ore al telefono, nessuno si assume la responsabilità. È inaccettabile. Devo viaggiare per lavoro ma senza le pillole non posso farlo in sicurezza».

Un appello che suona come una denuncia pubblica alle inefficienze del sistema farmaceutico, in un momento in cui la vita della modella, e di altri pazienti come lei, dipende da medicinali introvabili.