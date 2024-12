Barbara d’Urso torna a Mediaset per il tapiro di Striscia: ‘Myrta Merlino? Non ho tempo per la tv’

A distanza di un anno e mezzo dall’addio a Barbara d’Urso torna a Mediaset per una consegna ‘beneaugurante’ di Striscia la notizia.

Barbara d’Urso ha ricevuto tapiro d’oro beneaugurante da Striscia per la sua lontananza dalla tv

Valerio Staffelli consegna un tapiro d’oro “benaugurante” – con al collo un corno portafortuna – a Carmelita per essere rimasta lontana dalla televisione nell’ultimo anno. Incalzata da Staffelli sui motivi della sua assenza in tv e sui presunti problemi con Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice dichiara: ”Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti”. E sul suo iconico stile televisivo, paragonandosi a Pippo Baudo, afferma: ”Le “luci della d’Urso ” le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in tv – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle”.

‘Le luci della d’Urso le ho inventate io, quando tornerò dovrò triplicarle’

Poi Staffelli la interroga anche sul programma che Myrta Merlino sta conducendo al suo posto. ”La tv non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo” – ha risposto Barbara d’Urso che a maggio potrebbe tornare sul piccolo schermo con una trasmissione in onda sulle reti Rai. Per la conduttrice televisiva questo è il 14esimo Tapiro d’oro in carriera. Il servizio completo andrà in onda giovedì 26 dicembre a Striscia la notizia.