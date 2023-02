GF Vip, Edoardo Donnamaria si scaglia contro Sonia Bruganelli: ‘Bollita, bruciata’

I giudizi di Sonia Bruganelli nel corso dell’ultima puntata del GF Vip hanno lasciato il segno e provocato la reazione stizzita di Edoardo Donnamaria che si è confrontato sulla questione con Antonella Fiordelisi dopo essersi riappacificato con la salernitana.

GF Vip, Edoardo Donnamaria si sfoga con Antonella Fiordelisi dopo i commenti in puntata di Sonia Bruganelli

Il volto di Forum non ha avuto parole tenere per l’opinionista del reality show di Canale 5. “Controcorrente forzatamente, diciamo controcorrente. Lei è proprio arrivata, te lo dico io, tu e lei siete proprio simili e non è un complimento” – ha affermato il 28enne che, senza fare giri di parole, ritiene la moglie di Paolo Bonolis “bollita, bruciata, dico stralunata” – ha aggiunto sottolineando che in questo momento uscirebbe al televoto anche con Attilio Romita. In particolare Donnamaria non ha gradito che Sonia Bruganelli sostenesse che lui ha avuto bisogno di Antonella Fiordelisi e che grazie alla partner ha una luce. “Lei è brava a fare questo lavoro ma devi dire anche cose sensate”.

Edoardo non ha gradito neanche le considerazioni sul suo rapporto con Tavassi. “Mi accodo a lui… Mi trovo benissimo con Edo. Per il GF Vip Night scrivo tutti gli sketch con lui, le battute e i giochi, se poi risalta più di me stic…i, sono contento per lui. Poi se il mio ruolo di spalla risalta le sue qualità vuol dire in qualche modo evidenzia anche le mie”. – ha precisato prima di aggiustare il tiro sostenendo che certe cose su Sonia Bruganelli le dice scherzando.

Il volto di Forum: ‘Devi anche dire cose sensate’, Antonella Fiordelisi difende l’opinionista

“Penso sia sufficientemente matura e soprattutto gliene freghi di quello che dico io” – ha chiosato spiegando di essere pronto a stringerle la mano quando lascerà il reality.

Antonella Fiordelisi la pensa diversamente. “Lei comprende benissimo il mio stato d’animo. É una donna molto intelligente e magari potessi fare tutto quello che fa lei. Ci sono persone sposate con persone importanti che non fanno nulla” – ha aggiunto l’ex schermitrice finita al televoto del GF Vip con Nikita, Alberto De Pisis e Davide Donadei.