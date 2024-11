Basciano: ‘Ho un carattere di m…a ma non sono uno stalker’, la prima chiamata dopo la scarcerazione

“Ho un carattere di m… ma non sono uno stalker”. Lo ha detto Alessandro Basciano al gip Anna Magelli durante l’interrogatorio di garanzia avvenuto nel carcere di San Vittore, dopo l’arresto per stalking nei confronti della compagna Sophie Coregoni, modella di 23.

“Sono impulsivo e non dico di essere un angelo ma non farei del male a nessuno e non ho mai proferito minacce di morte” ha affermato l’influencer, secondo quanto riferito dal suo legale Leonardo D’Erasmo. ”L’ordinanza è su una querela vecchia che la ragazza ha ritirato in quanto un paparazzo lo scorso anno la seguiva e pensavano fossi stato io a dare l’incarico dell’inseguimento della ragazza. Nel momento in cui la ragazza ha ritirato questa querela e sono successo dinamiche che in sede opportuna racconterò, purtroppo una cosa del genere va avanti d’ufficio” – spiega l’influencer e deejay 35enne, accusato di stalking dalla ex Sophie Codegoni, ai cronisti che lo attendono fuori dal carcere di San Vittore.

Dopo la querela sporta e ritirata da Codegoni a dicembre 2023, ”lei è venuta a convivere con me e ci sono state tante circostanze quest’estate in cui cercava di ritornare insieme”, riferisce –

Basciano promettendo: ”Nelle sedi opportune dirò tutta la verità di un anno a questa parte, di tutti gli abusi e di tutto quello che ho passato fino a 5 giorni fa, quando lei ha ricevuto una borsa da 10mila euro con tanto di lettera”.

Per l’influencer se la gip Anna Magelli, dopo l’interrogatorio in carcere, “all’istante mi ha mandato a casa è perché non sussiste alcun tipo di reato”. Poi il legale ha precisato. “É stato subito chiamato da Fabrizio Corona” – ha detto il suo legale, Leonardo D’Erasmo, che però non ha voluto precisare i contenuti della telefonata con il 50enne catanese che era stato il primo a pubblicare la notizia dell’arresto. L’ex re dei paparazzi in una successiva Stories al vetriolo si è scagliato contro Sophie Codegoni.