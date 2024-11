Basciano scarcerato, gli screenshot e la borsa Chanel: ‘Sto alla grande’, il legale: ‘Capro espiatorio’

”Adesso riabilitiamo questo ragazzo”. É stata revocata l’ordinanza del gip di Milano che ha portato in carcere Alessandro Basciano, 35 anni, l’influencer denunciato per stalking dalla compagna Sophie Codegoni, modella e influencer di 23 anni e poi arrestato.

Alessandro Basciano scarcerato, il Gip ha revocato la misura cautelare dopo la denuncia per stalking di Sophie Codegoni

Lo ha annunciato il legale dell’uomo, l’avvocato Leonardo D’Erasmo. L’ex gieffino era stato interrogato per tre ore dal gip Anna Magelli. “Il mio assistito è stato utilizzato come capro espiatorio per qualcosa che non ha commesso ed è molto turbato” – aveva riferito il legale che dopo aver ricevuto l’annuncio della scarcerazione ha aggiunto.

“Avevo detto stamani che ci sarebbero state novità clamorose ma era giusto aspettare la formalizzazione degli atti” – ha detto D’Erasmo. Secondo quanto riferito dal legale, Basciano ha fornito tutta una serie di elementi derivanti da screenshot di messaggi, social e lettere, che, a suo dire, cambierebbero lo scenario.

Tra questi un messaggio dell’11 novembre, inviato dalla compagna, che configurerebbe scenari molto diversi da quelli denunciati due giorni dopo, il 13 novembre, e un regalo molto costoso, una borsa di Chanel, accettata in un contesto che secondo la difesa “non lascerebbe dubbi”.

Il legale: ‘Forniti un messaggio dell’ex e screenshot che cambiano gli scenari’, Basciano: ‘Dirò quello che ho passato per un anno’

Di fronte alla ricostruzione di Basciano fatta nel corso dell’interrogatorio di garanzia di sabato 23 novembre, nel carcere milanese di San Vittore, il gip ha “coerentemente – ha aggiunto D’Erasmo – e con grande professionalità” rivisto i suoi provvedimenti. È ”venuto meno il requisito della gravità” nei comportamenti.

La ”gravità del quadro indiziario” – sottolinea la gip nelle due pagine di ordinanza- ”è presupposto indefettibile ai fini dell’applicazione di una qualsivoglia misura cautelare”. Poche parole da parte di Basciano dopo la scercerazione. “Sto alla grande, non ho fatto niente. Dirò la verità su quello che ho passato per un anno”.