Tina Cipollari a Verissimo con il figlio: il retroscena sulla separazione da Kikò e la paura che non confessa mai

Tina Cipollari con il figlio Francesco

Un racconto intimo a Verissimo

Tina Cipollari è stata ospite a Verissimo il 26 aprile insieme al figlio Francesco, nato dalla relazione con l’ex marito Kikò Nalli.

Un’intervista intensa, tra ricordi familiari, il racconto della separazione e un momento particolarmente toccante che ha mostrato il lato più intimo dell’opinionista di Uomini e Donne.

Accanto a lei, il figlio ha offerto uno sguardo diretto sulla vita familiare dopo la rottura, confermando un equilibrio costruito nel tempo.

Tina Cipollari a Verissimo con il figlio Francesco: il racconto della famiglia

Mamma di tre figli – Mattias, Francesco e Gianluca – Tina Cipollari ha raccontato il suo modo di vivere la maternità:

“Sono stata una mamma ansiosa, sempre addosso a loro, apprensiva fino all’esasperazione. Poi con il tempo mi sono un po’ calmata”.

Un approccio protettivo che, come spesso accade, si è trasformato negli anni lasciando spazio a un rapporto più equilibrato.

La separazione da Kikò Nalli: “Avevamo già deciso, ma mancava il coraggio”

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda la fine del matrimonio con Kikò Nalli.

“Pensavo fosse più complicato”, ha spiegato l’opinionista di Uomini e Donne.

“La decisione in realtà l’avevamo già presa entrambi, ma nessuno aveva il coraggio di dirlo”.

Il momento decisivo è arrivato in modo semplice, quasi silenzioso: una sera, a tavola, i due si sono guardati e hanno scelto di separarsi.

Il rapporto dopo la separazione: equilibrio e presenza per i figli

Nonostante la rottura, il rapporto tra i due è rimasto solido sul piano familiare.

“Ci siamo promessi che non saremmo mai venuti meno ai nostri doveri di genitori”, ha raccontato.

Un impegno mantenuto nel tempo, con una gestione condivisa della quotidianità.

“Abbiamo trovato subito un equilibrio. Kikò poteva venire a casa quando voleva, a volte dormiva anche lì”.

Anche Francesco ha confermato questa stabilità:

“Ci fecero delle promesse e non è cambiato nulla”.

Il figlio Francesco e l’idea di un nuovo compagno per Tina

Sul piano sentimentale, Francesco si è mostrato aperto:

“Io tifo per lei”, ha detto, sottolineando però come la scelta di un nuovo compagno richieda attenzione.

Una posizione diversa rispetto ai fratelli, descritti come più protettivi.

Il momento più toccante a Verissimo: la lettera del figlio

Il momento più intenso dell’intervista è arrivato con la lettera letta da Francesco.

“Cara mamma, volevo dirti grazie. Grazie per ogni sacrificio, per averci sempre messi al primo posto”.

Parole che hanno profondamente colpito Tina Cipollari, visibilmente emozionata in studio.

“Dovrei essere forte, ma non lo sono”, ha confessato.

“I figli sono il dono più grande che la vita possa dare”.

La paura più grande di Tina Cipollari: “Ci penso ogni giorno”

Nel finale, l’opinionista ha condiviso una riflessione più personale.

“Penso che se dovessi venire a mancare ora, li lascerei troppo presto”.

Un pensiero ricorrente, legato al desiderio di vedere i figli realizzati nella vita e nel lavoro.