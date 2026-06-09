Belen Rodriguez indagata per omissione di soccorso: cosa è successo dopo i due incidenti a Milano

Belen Rodriguez

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo nei confronti di Belen Rodriguez. La showgirl argentina risulta indagata per omissione di soccorso dopo una denuncia trasmessa dalla Polizia locale al termine degli accertamenti su due distinti incidenti stradali avvenuti nelle scorse settimane nel centro del capoluogo lombardo.

L’iscrizione nel registro degli indagati è arrivata sul tavolo della pm Maria Cristina Ria, che ha avviato le verifiche sulla vicenda dopo aver ricevuto l’informativa redatta dagli agenti.

I due incidenti contestati a Belen Rodriguez

Secondo quanto emerso dalle indagini, il primo episodio si sarebbe verificato in via Melzi d’Eril, nella zona dell’Arco della Pace.

In quell’occasione il suv guidato dalla conduttrice avrebbe urtato lo specchietto di una vettura parcheggiata lungo la strada.

Il secondo episodio, ritenuto più rilevante sotto il profilo giudiziario, sarebbe avvenuto invece in via San Marco, sempre nel centro di Milano. Qui il veicolo avrebbe colpito uno scooter e altre vetture in sosta, provocando lievi lesioni a tre persone.

Proprio la presenza di feriti ha fatto scattare gli approfondimenti previsti dal Codice della strada.

Perché è scattata la denuncia per omissione di soccorso

Il punto centrale dell’inchiesta non riguarda tanto gli urti in sé quanto ciò che sarebbe accaduto subito dopo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, infatti, il suv non si sarebbe fermato dopo gli impatti. Un comportamento che, in presenza di persone rimaste ferite, può configurare il reato di omissione di soccorso.

La denuncia è scattata d’ufficio, come previsto dalla normativa nei casi in cui il conducente coinvolto in un incidente con feriti non si fermi per prestare assistenza o consentire gli accertamenti necessari.

Contestualmente sarebbe stato disposto anche il ritiro della patente.

Le fotografie dei testimoni e gli accertamenti della Polizia locale

Un ruolo importante nella ricostruzione della vicenda sarebbe stato svolto da alcuni passanti presenti sul posto.

Secondo quanto emerso, diversi testimoni avrebbero fotografato il veicolo e la persona al volante. Le immagini raccolte dagli agenti avrebbero contribuito a identificare con certezza chi si trovava alla guida del mezzo nei momenti successivi agli incidenti.

Sulla base degli elementi raccolti, la Polizia locale ha quindi trasmesso tutta la documentazione alla Procura di Milano.

Il ricovero al Policlinico nei giorni scorsi

La vicenda giudiziaria arriva a pochi giorni da un altro episodio che aveva riportato la showgirl al centro dell’attenzione.

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez era stata infatti trasportata al Policlinico di Milano dopo l’intervento dei soccorsi allertati da alcuni vicini di casa, che avevano riferito di aver sentito urla e richieste di aiuto provenire dall’abitazione.

La conduttrice era stata dimessa il giorno successivo, con i sanitari che avevano giudicato le sue condizioni compatibili con il rientro a casa.

Cosa succede adesso

L’iscrizione di Belen nel registro degli indagati rappresenta un atto dovuto che consente alla Procura di svolgere tutti gli approfondimenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Nelle prossime settimane gli inquirenti analizzeranno il materiale raccolto dalla Polizia locale, le testimonianze e ogni altro elemento utile a chiarire quanto accaduto nelle due occasioni contestate.

Per il momento si tratta di un’indagine nella fase preliminare, ma l’apertura del fascicolo segna un passaggio giudiziario significativo per uno dei volti più noti della televisione italiana.