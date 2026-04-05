‘Da 50 anni cerco l’assassino di mia madre’: il racconto choc di Agostina Belli a Domenica In

Agostina Belli

Cosa ha raccontato Agostina Belli a Domenica In?

Non è una semplice intervista, ma un viaggio dentro una ferita mai chiusa. Ospite di Domenica In, Agostina Belli ripercorre la sua vita tra carriera, dolore e ossessioni che non l’hanno mai abbandonata.

Al centro di tutto, una storia che sembra uscita da un film, ma che è tragicamente reale: l’omicidio della madre e una verità mai trovata.

Il rapporto con la madre: tra distanza e riscoperta

Il legame con la madre non è stato semplice. Poco affetto, poca vicinanza. Eppure, col tempo, qualcosa cambia.

“Mamma aveva 53 anni quando è morta”, racconta. Una donna conosciuta da tutti, che affittava camere e aveva una casa sempre aperta, tanto da essere chiamata “Mami”.

Solo negli anni successivi, Agostina riesce a riscoprirla davvero. Nei piccoli gesti, nei pomeriggi trascorsi insieme, nei pranzi condivisi quasi per caso.

Un rapporto che si chiarisce proprio quando il tempo sta per finire.

L’omicidio mai risolto: “Da 50 anni cerco la verità”

Poi la frattura definitiva: la madre viene trovata morta in casa. Da quel momento, la vita dell’attrice cambia radicalmente.

“Da 50 anni cerco l’assassino di mia mamma”.

Non è una frase detta per effetto. È un’ossessione che ha segnato ogni fase della sua esistenza.

Dettagli che non tornano, indizi mai chiariti:

due bicchieri sulla scena del crimine, un pacco di caramelle. Segni, secondo lei, che indicano una persona conosciuta, non un estraneo.

“Mi sono messa a fare la detective”, ammette.

E non è una metafora.

Le minacce e la paura: “Farai la sua stessa fine”

Il racconto prende una piega ancora più inquietante quando Agostina Belli parla degli anni successivi.

Mentre la sua carriera cresce, cresce anche il pericolo.

“Ricevevo minacce di morte, mi hanno avvelenato il cane, rubato la macchina”.

Poi la frase che segna tutto:

“Smetti di indagare su tua madre, altrimenti farai la sua stessa fine”.

Una voce camuffata, messaggi continui. Una pressione psicologica che la costringe a vivere nel terrore.

“Ero terrorizzata”, confessa.

La scelta estrema: una pistola per difendersi

La paura diventa concreta, quotidiana. E porta a una decisione drastica.

“Ho comprato una Smith & Wesson 37”.

Una pistola. Per difendersi.

Un dettaglio che racconta meglio di qualsiasi parola il livello di tensione vissuto in quegli anni.

Nemmeno le forze dell’ordine riescono a darle sicurezza. Anzi, secondo il suo racconto, un commissario le avrebbe consigliato di smettere di cercare.

Un consiglio che suona come una resa. Ma per lei non lo è mai stato.

Una vita segnata dalla ricerca della verità

Agostina Belli lo ammette senza filtri: il successo non è mai stato la priorità.

“Non mi fregava niente del successo”.

Il suo obiettivo era un altro: guadagnare abbastanza per finanziare indagini private, per trovare risposte, per arrivare a una verità che continua a sfuggire.

Una ricerca che dura da mezzo secolo.

Il rimpianto più grande: “Avrei voluto dei figli”

Nel racconto c’è spazio anche per un dolore più intimo, meno visibile ma altrettanto profondo.

“Avrei voluto dei figli, ma non sono arrivati”.

Una frase che chiude il cerchio di una vita segnata da assenze: quella della madre, quella della verità, quella di una famiglia che non si è mai realizzata come avrebbe voluto.

Una storia che resta aperta

Quella di Agostina Belli non è solo una confessione televisiva. È una storia che resta sospesa, senza un finale.

Un’indagine personale lunga una vita.

Un dolore che non si è mai trasformato in pace.

E una domanda che, dopo 50 anni, resta ancora senza risposta.