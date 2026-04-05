‘Ho un uomo che mi corteggia, ma… ‘: Iva Zanicchi sorprende a Verissimo, poi commenta la sua imitazione

Iva Zanicchi ha davvero un nuovo amore?
Ironica, lucida, sempre fuori dagli schemi. Ospite di Verissimo del 5 aprile, Iva Zanicchi si racconta senza filtri, tra desideri, nostalgia e qualche battuta che lascia il dubbio tra realtà e provocazione.
“Ho un vecchio che mi corteggia”, dice sorridendo. Un uomo più giovane di lei di circa dieci anni, che le manda messaggi e fiori come un adolescente.
Ma il racconto prende subito una piega inattesa.
Il primo appuntamento (quasi) disastroso
La cantante descrive una cena in un ristorante elegante di Milano, che però si trasforma in un episodio… decisamente poco romantico.
“Mi ha chiesto cosa volevo bere. Lui acqua. Io vino. Poi il risotto al tartufo… e lui senza”.
La conclusione è lapidaria: “Ho capito che è un tirchione”.
Un aneddoto che strappa sorrisi, ma che subito dopo viene rimesso in discussione dalla stessa Zanicchi:
“Vabbè, oggi ne ho dette anche troppe”.
Verità o gag? Con lei, il confine è sempre sottile.
Il ricordo di Fausto Pinna: “Il più grande amore della mia vita”
Al di là delle battute, il cuore del racconto resta legato a Fausto Pinna, scomparso nel 2024 dopo una lunga relazione durata quasi quarant’anni.
“È stato il più grande amore della mia vita”.
Un legame profondo, che continua anche nei sogni:
“Lo sogno spesso che mi dice: ‘Vai Iva, sono contento. Hai bisogno di un compagno’”.
Parole che rivelano una malinconia sincera, ma anche una volontà di guardare avanti.
Il desiderio di innamorarsi (senza perdere l’ironia)
A 86 anni, Iva Zanicchi non chiude la porta all’amore. Anzi.
“Mi piacerebbe innamorarmi”, confessa, con quella leggerezza che da sempre la contraddistingue.
Non un bisogno disperato, ma un desiderio consapevole, vissuto con la libertà di chi ha già amato profondamente.
L’imitazione a GialappaShow e la risposta di Iva
Nel corso dell’intervista si parla anche della sua imitazione a GialappaShow, portata in scena da Giulia Vecchio.
Una parodia che ha fatto discutere, ma che la diretta interessata ha accolto con entusiasmo:
“Trucco perfetto, vestito, collana… bravissima e divertente! Ma la voce mica tanto”.
E poi l’aneddoto diventato ormai leggenda: quello delle ciabatte.
La verità sulle “ciabatte” diventate mito
Zanicchi chiarisce con autoironia una delle immagini più iconiche legate alla sua carriera.
Durante le registrazioni di Ok Il Prezzo è Giusto, spesso teneva le ciabatte in camerino per comodità. A volte, però, dimenticava di cambiarle prima di entrare in scena.
“E il regista? Inquadrava proprio le ciabatte”.
Un dettaglio diventato quasi simbolo della sua autenticità.
“Ma non è vero che vado in giro così: porto ancora i tacchi!”.
Una figura fuori dal tempo (e proprio per questo attuale)
Tra battute, ricordi e verità emotive, Iva Zanicchi si conferma una figura unica nel panorama televisivo.
Capace di passare dall’ironia più tagliente alla profondità più sincera nel giro di poche frasi.
E forse è proprio questo il segreto: non prendersi mai troppo sul serio, ma non smettere mai di credere nell’amore.