Belen Rodriguez, estate di fuoco: patatine lanciate in faccia, cosa è successo a Porto Cervo

Pubblicato: 19 Ago, 2025 - ore: 05:29 #Belen Rodriguez, #patatine, #porto cervo
Belen RodriguezBelen Rodriguez

Perché Belen ha perso le staffe con alcuni ragazzi romani in Sardegna

Non c’è pace per Belen Rodriguez, regina indiscussa del gossip di questa estate 2025. Dopo i video virali della lite con un benzinaio, la showgirl argentina è stata nuovamente protagonista di un episodio burrascoso.

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, l’argentina avrebbe perso la pazienza in un noto ristorante di Porto Cervo. Mentre ballava su un tavolo, alcuni ragazzi romani l’avrebbero ripresa col cellulare. La reazione? Furiosa: Belen avrebbe afferrato le patatine rimaste nei piatti e le avrebbe scagliate contro i giovani che realizzavano il filmato.

La vacanza in Sardegna e i nervi a fior di pelle

Sono ormai due mesi che Belen Rodriguez si trova in Sardegna con i figli Santiago e Luna Marì, tra gite in barca e foto condivise sui social. Eppure le ultime settimane sono state segnate da momenti tutt’altro che sereni: dal battibecco con un glover a Milano, alla lite col benzinaio, fino a quest’ultimo episodio con gli smartphone puntati addosso.

L’amore con Nicolò De Tommasi già al capolinea?

All’episodio mancava un dettaglio: l’assenza del nuovo presunto flirt, il giovane avvocato Nicolò De Tommasi, con cui Belen era stata paparazzata in atteggiamenti intimi. Eppure, secondo Parpiglia, la storia sarebbe già arrivata al capolinea: “Lei stessa si definisce single”.

La frattura con Cecilia e le critiche per la figlia

Come se non bastasse, i beninformati parlano di un rapporto ormai logoro con la sorella Cecilia Rodriguez, incinta e in attesa di una bambina. Le due non si mostrano più insieme e si vocifera di una rottura profonda. A questo si aggiungono le polemiche per le foto della piccola Luna Marì, pubblicate sui social e finite nel mirino dei commentatori.

Una spirale di polemiche

Tra amori lampo, discussioni pubbliche e tensioni familiari, quella che doveva essere una vacanza di relax si sta trasformando in un’estate di fuoco. Una cosa è certa: Belen Rodriguez continua a far parlare di sé, nel bene e nel male, e ogni episodio diventa immediatamente materiale da prima pagina.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Belen Rodriguez, estate di fuoco: patatine lanciate in faccia, cosa è successo a Porto Cervo

