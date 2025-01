Belen Rodriguez ha ricevuto il trentaduesimo tapiro d’oro, il riconoscimento simbolico ideato dalla trasmissione satirica Striscia la Notizia e che sarà mostrato durante la puntata del 1° gennaio. La show girl ha spiazzato Valerio Staffelli quando è stata stuzzicata sulle questioni sentimentali.

Tapiro d’oro beneaugurante con corno per Belen Rodriguez, assente dalla tv da un anno ma in procinto di rientrare

La consegna del premio è avvenuta con il consueto tono leggero e ironico che caratterizza il programma con l’inviato del tg satirico che ha spiegato che si tratta di un tapiro di buon auspicio con un corno portafortuna vista la lontananza dal piccolo schermo nell’ultimo anno (presto tornerà con un programma sulle coppie in crisi su Real Time). Belen ha dimostrato grande disponibilità e una spiccata vena ironica.

Durante l’intervista, Staffelli non ha esitato a toccare argomenti di natura personale, concentrandosi in particolare sulla vita sentimentale della conduttrice. La domanda diretta riguardava eventuali novità amorose, considerando le recenti voci di crisi e cambiamenti nella sua vita privata.

‘Con gli uomini ho chiuso, da adesso divento lesbica’

Belen Rodriguez, con la spontaneità che la caratterizza, ha risposto in maniera sorprendente e divertente: “Con gli uomini ho chiuso,” ha dichiarato senza mezzi termini, aggiungendo poi con una nota di ironia “Da adesso divento lesbica”. La show girl ha vissuto un periodo difficile visto l’incidente in cui rimasto coinvolto il papà Gustavo Rodriguez. Il 65enne è rimasto gravemente ustionato in un incendio in un capannone a Gallarate.