‘Le ho detto che ero pronta, un’ora dopo è andata via’, il racconto straziante degli ultimi istanti di Enrica Bonaccorti

Verdiana Bonaccorti

Cosa ha raccontato la figlia di Enrica Bonaccorti a Verissimo?

A tre settimane dalla scomparsa di Enrica Bonaccorti, la figlia Verdiana sceglie il salotto di Verissimo, nella puntata pasquale, per raccontare, con lucidità e dolore, gli ultimi giorni vissuti accanto alla madre. Un racconto intenso, senza filtri, che restituisce la dimensione più intima di un addio.

“Sono sospesa, sono piena di lei”, dice. Una frase che racchiude tutto: l’assenza e la presenza insieme, il vuoto e la memoria che resta.

L’emorragia improvvisa e il ricovero: cosa è successo il 18 febbraio

Tutto inizia all’improvviso, il 18 febbraio. Un’emorragia, la corsa in ospedale, l’operazione d’urgenza. “Ci hanno detto subito che era molto grave”, racconta Verdiana, ricordando quel momento sospeso tra speranza e paura.

Eppure, contro ogni previsione, Enrica Bonaccorti reagisce. Esce dall’intervento, viene ricoverata in terapia intensiva, e nei giorni successivi sembra migliorare. “Stava meglio, aveva progetti”, racconta la figlia, che nel frattempo le resta accanto senza mai allontanarsi: 22 giorni chiusa in quella stanza, a condividere ogni respiro.

Un tempo che oggi definisce “meraviglioso”, nonostante tutto.

Gli ultimi giorni e il desiderio di rimettere tutto in ordine

Anche nella fragilità, Bonaccorti non perde il suo tratto umano. Vuole parlare con tutti, rispondere al telefono, scusarsi per aver dovuto rimandare la presentazione del suo libro.

“Diceva che era stata a un passo dal morire”, racconta Verdiana.

Un’urgenza di sistemare le cose, di lasciare ordine, di chiudere i cerchi. Un atteggiamento che rende ancora più forte il ricordo di quei giorni, vissuti come un tempo sospeso tra vita e consapevolezza.

L’ultimo incontro con il nipote e i momenti condivisi

Tra i ricordi più intensi, anche l’ultimo incontro con il nipote. Un momento semplice, ma carico di significato.

“Diceva: Dada…”, racconta la figlia, ricordando quel modo affettuoso con cui la madre la chiamava.

Piccoli frammenti di quotidianità che, oggi, diventano memoria preziosa.

L’addio: “Aspettava che fossi pronta io”

Il racconto raggiunge il suo punto più profondo quando Verdiana descrive le ultime ore della madre.

“È stata una notte spirituale”, spiega, raccontando di aver avuto accanto una persona esperta nell’assistenza ai malati terminali. Un consiglio decisivo: lasciarla andare.

“Se tu non la lasci andare, lei non se ne va”.

Alle sei del mattino, Verdiana trova la forza di parlarle. Le dice che è pronta.

“Si è calmata… e abbiamo respirato insieme fino all’ultimo”.

Un’ora dopo, Enrica Bonaccorti si spegne.

Un dolore che resta, ma anche una promessa

“Era una sofferenza vederla così”, ammette. Ma in quelle parole c’è anche una consapevolezza nuova: non era la madre a non riuscire a lasciar andare, ma la figlia a dover trovare il coraggio di farlo.

“Aspettava che fossi pronta io”.

Oggi Verdiana prova a trasformare quel dolore in una promessa: essere serena per lei, anche se – lo ammette – “è tosta”.

Un ricordo che emoziona il pubblico

Durante l’intervista, le immagini di Enrica Bonaccorti scorrono in studio. Verdiana si commuove, non trattiene le lacrime.

“Ha meritato tutto questo affetto”.

Un affetto che va oltre la televisione, oltre il personaggio pubblico. E che oggi restituisce il ritratto di una donna amata, dentro e fuori la scena.

‘Renato Zero e Valerio Rossi Albertini sono stati due angeli’

“Valerio Rossi Albertini e Renato Zero sono stati due angeli. Renato è stato presente fino all’ultimo, non ha potuto partecipare al funerale perché era programmato un concerto, ma le sue musiche hanno accompagnato l’ultimo saluto” – ha riferito Verdiana Bonaccorti.

L’artista ha ricordato l’amica con una toccante lettera. Una delicata testimonianza su un rapporto che si è consolidato giorno dopo giorno. “Lascerò per sempre per te quella porta aperta” – ha scritto Renato Zero che ha dedicato gli ultimi concerti alla conduttrice televisiva.