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Salernitana-Benevento 0-1 pagelle, streghe in Serie B: festa all’Arechi, disastro granata: Quirini ingenuo

DiRedazione

Pubblicato: 6 Apr, 2026 - ore: 17:06 #Benevento promosso serie B, #Cosmi, #Salernitana Benevento pagelle
Rigore al Benevento per il braccio di QuiriniRigore al Benevento per il braccio troppo largo di Quirini

Il Benevento è in Serie B: festa giallorossa all’Arechi

Il derby dell’Arechi si trasforma in una pagina di storia per il Benevento, che dopo tre anni di purgatorio torna in Serie B con una vittoria pesantissima e simbolica. Basta un rigore di Salvemini, ma dietro quel gol c’è un campionato costruito con lucidità, continuità e una scelta tecnica – quella di affidarsi a Floro Flores – che ha cambiato definitivamente il passo della stagione.

La matematica arriva grazie al contemporaneo ko del Catania contro il Picerno, ma i sanniti avevano già fatto il loro: vincere a Salerno, nel derby, davanti a 250 tifosi al seguito che trasformano un settore ospiti in un piccolo epicentro di festa. Il resto lo fa una città intera, che torna a respirare calcio cadetto dopo anni complicati.

Una promozione meritata, suggellata da numeri importanti – miglior attacco dei tre gironi – e da una squadra che, soprattutto nella seconda parte di stagione, ha dato la sensazione di essere sempre padrona del proprio destino. Si festeggerà fino a tarda notte a Benevento.

Salernitana, prova disastrosa: Cosmi sotto accusa

Se da un lato c’è la festa, dall’altro c’è una Salernitana irriconoscibile, incapace di reagire, di costruire gioco e perfino di rendersi pericolosa. Un solo tiro in porta, quello di De Boer nel finale, troppo poco per una squadra che ambisce alla promozione.

La sensazione è quella di un gruppo svuotato, confuso anche dalle scelte tecniche. Cosmi finisce inevitabilmente nel mirino: sorprendono le esclusioni di Ferrari e Ferraris, rimasti in panchina anche dopo lo svantaggio, mentre trova spazio il giovane Boncori. Decisioni che fanno discutere e che alimentano il malumore di una piazza già provata.

I granata scivolano così al quinto posto e ora guardano con preoccupazione alla trasferta di Trapani: mancheranno gli squalificati Tascone e Achik, mentre restano da valutare le condizioni di Berra, uscito all’intervallo. A complicare il quadro anche l’espulsione dalla panchina di Molina.

Sul campo, poco o nulla. Fuori dal campo, una società ancora in bilico tra le voci sull’ingresso di Rufini e l’incertezza legata a Danilo Iervolino. Un mix che pesa, eccome.

Pagelle Salernitana: pochi sufficienti, tanti flop

Donnarumma 6 – Tiene a galla i suoi finché può, senza colpe sul rigore.
Berra 6 – Ordinato ma costretto ad alzare bandiera bianca all’intervallo.
Matino 6 – Entra senza sbavature, ma il contesto non aiuta.
Golemic 6 – Regge dietro, ma senza mai dare leadership.
Anastasio 6 – Prestazione diligente, senza squilli.
Boncori sv – Dentro nel finale, troppo poco per incidere.

Quirini 4,5 – In difficoltà costante, protagonista in negativo sull’episodio del rigore.
Tascone 5,5 – Generoso ma impreciso, pesa anche l’ammonizione.
Di Vico 5,5 – Non riesce a dare qualità alla manovra.
De Boer 6 – L’unico a provarci davvero: suo l’unico tiro in porta.
Carriero 5 – Evanescente, non incide mai.
Antonucci 5 – Ingresso senza effetti.
Villa 5 – Spinge poco e male.

Achik 4,5 – Ha un paio di buoni spunti, ma poi si lascia andare da un immotivato nervosismo e rischia l’espulsione nel finale. Salterà Trapani.
Lescano 5 – Isolato e poco servito, ma anche poco incisivo.

Allenatore Cosmi 4,5 – Scelte discutibili e squadra senza idee: la sconfitta pesa anche sulla panchina.

Il match: decide Salvemini, ma la Salernitana non c’è

La gara vive di pochi episodi, ma è il Benevento a dare sempre la sensazione di poter colpire. Il rigore, concesso dopo revisione FVS, viene trasformato da Salvemini e diventa il sigillo su una stagione intera.

La Salernitana prova una timida reazione solo nel finale, ma è troppo poco, troppo tardi. Il triplice fischio consegna il verdetto: Benevento in Serie B, Salernitana in piena crisi.

Prossima tappa: Trapani, senza margine di errore

Per i granata ora non c’è più tempo per riflettere troppo. Il 12 aprile si torna in campo a Trapani, con calcio d’inizio alle 14:30. Servirà una risposta immediata, perché la sensazione è che la stagione stia scivolando via.

Il contrasto tra Donnarumma e un calciatore del Benevento
Il contrasto tra Donnarumma e un calciatore del Benevento
Donnarumma battuto dagli undici metri da Salvemini
Donnarumma battuto dagli undici metri da Salvemini
Donnarumma evita il 2 a 0 del Benevento
Donnarumma evita il 2 a 0 del Benevento
La Salernitana reclama un rigore e utilizza la card per un contrasto su Golemic
La Salernitana reclama un rigore e utilizza la card per un contrasto su Golemic
La festa della panchina di Floro Flores dopo il triplice fischio
La festa della panchina di Floro Flores dopo il triplice fischio
La grande gioia dei calciatori del Benevento a fine partita
La grande gioia dei calciatori del Benevento a fine partita
I tifosi del Benevento festeggiano all'Arechi
I tifosi del Benevento festeggiano all’Arechi
Il Benevento festeggia con i 250 tifosi giallorossi presenti in curva nord
Il Benevento festeggia con i 250 tifosi giallorossi presenti in curva nord

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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