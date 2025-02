Bianca Censori sul red carpet dei Grammy con Kanye West: si toglie la pelliccia e dà scandalo

Kanye West e Bianca Censori ai Grammy

Bianca Censori ha fatto il suo ingresso esplosivo ai Grammy Awards 2025 in compagnia di Kanye West, lasciando il pubblico senza parole. La coppia ha fatto un’apparizione a sorpresa alla cerimonia di premiazione a Los Angeles, attirando immediatamente l’attenzione di tutti.

Il look trasparente di Bianca Censori

Mentre Kanye West è rimasto fedele al suo iconico look total black con una catena di diamanti, Bianca Censori ha scioccato il pubblico con una scelta di outfit audace. L’ex architetto si è presentata inizialmente avvolta in una lunga pelliccia nera, ma una volta tolta ha rivelato un miniabito completamente trasparente che lasciava ben poco all’immaginazione. L’assenza di biancheria intima ha reso il look ancora più provocante, alimentando immediatamente il dibattito sui social.

Il red carpet più scandaloso dell’anno

L’apparizione della coppia alla Crypto.com Arena di Los Angeles è stata seguita da un vero e proprio scandalo. Kanye e Bianca hanno camminato mano nella mano sul tappeto rosso, ma poco dopo si sono dileguati senza farsi vedere all’interno della sala della premiazione.

Un rumor diffuso online suggeriva che i due fossero stati cacciati dall’evento per via del look controverso di Censori e della presenza non annunciata di Kanye. Tuttavia, una fonte vicina ai Grammy ha smentito la notizia, affermando che il rapper semplicemente “ha camminato sul tappeto rosso, è salito in macchina e se n’è andato”.

Il ritorno di Kanye West ai Grammy

Nonostante il difficile rapporto con la Recording Academy, Kanye West ha ricevuto 76 nomination ai Grammy nel corso della sua carriera e ne ha vinti 24. Quest’anno, il rapper è stato candidato per la sua collaborazione con Ty Dolla $ign in Carnival. La sua presenza ai Grammy era incerta fino all’ultimo, ma i fan avevano ipotizzato il suo arrivo dopo essere stato avvistato a Los Angeles nei giorni precedenti l’evento.

L’impatto mediatico

La scandalosa apparizione di Bianca Censori e Kanye West ha monopolizzato le discussioni online, con reazioni contrastanti tra chi ha elogiato l’audacia della coppia e chi ha criticato la scelta di un look così provocante per un evento istituzionale.

Il red carpet dei Grammy 2025 è stato il primo che Bianca e Kanye hanno percorso insieme nei due anni del loro matrimonio, rendendo la loro apparizione ancora più significativa e discussa. Una cosa è certa: il loro passaggio alla cerimonia resterà impresso nella storia della musica e dello spettacolo.

Rapper and Bianca Censori KICKED OUT of Grammys after showing up uninvited — ET#Grammys pic.twitter.com/7t9OxYpfMd — Dco Global News (@Dcoglobalnews) February 3, 2025