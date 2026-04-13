Caduta Libera: Nicolò Scalfi torna con un nuovo look e spiega cosa fa, ma il torneo dei campioni va a Riccardo Porta

Nicolò Scalfi

Chi ha vinto Caduta Libera Campionissimi 2026?

Finale col botto per Caduta Libera. L’edizione speciale “Campionissimi” si chiude con un volto nuovo sul gradino più alto: Riccardo Porta, 19 anni, studente di Casatenovo.

Giovane, lucido e sorprendentemente freddo nei momenti decisivi, Porta ha conquistato il titolo di Campionissimo 2026, imponendosi su una platea di ex campioni e concorrenti storici.

Una vittoria che segna il passaggio generazionale del programma: dai veterani ai nuovi talenti.

Il ritorno di Nicolò Scalfi: quanto ha vinto e cosa fa oggi?

Tra i protagonisti più attesi c’era Nicolò Scalfi, volto iconico del quiz. Il pubblico lo ricorda per il dominio assoluto:

oltre 800mila euro vinti tra puntate classiche e speciali.

Oggi però la sua vita è cambiata.

Nuovo look — capelli ricci, barba, occhiali — e nuovi obiettivi. Scalfi ha raccontato di essere attualmente a Valencia, in Erasmus, dove sta completando la magistrale in ambito televisivo e cinematografico.

“Sto finendo gli studi e voglio lavorare nel mondo della tv”, ha spiegato.

Un percorso più lento del previsto, ma consapevole:

“Me la sono presa comoda”.

Sfide, amicizie e ritorni: il duello con Christian Fregoni

Il clima dello speciale è stato anche quello delle reunion. Scalfi ha scelto di sfidare un volto noto: Christian Fregoni, ricordato dal pubblico come “il bagnino”.

Oggi Fregoni ha cambiato vita: lavora come operaio e guarda al passato televisivo con lucidità.

Nel suo percorso nel quiz ha portato a casa 270mila euro.

La sfida tra i due ha avuto un sapore nostalgico, ma il verdetto è stato netto:

Fregoni è finito nella botola, salutando il pubblico e la fidanzata.

Max Giusti e il nuovo corso del quiz

Alla guida dello show c’è Max Giusti, che ha portato un ritmo diverso e più dinamico al programma.

Lo speciale “Campionissimi” ha funzionato proprio per questo mix:

ritorno dei volti storici

nuove leve

narrazione più personale dei concorrenti

Una formula che punta meno solo sul gioco e più sulle storie.

Cosa cambia ora nel preserale di Canale 5?

Con la chiusura dello speciale, il palinsesto Mediaset cambia passo.

Da domani torna Avanti un altro, con Paolo Bonolis pronto a riprendersi la fascia preserale.

Un passaggio di testimone tra due format molto diversi:

da quiz puro a spettacolo surreale.

Perché questa edizione ha funzionato?

Il segreto sta tutto nel racconto.

Non solo numeri e domande, ma percorsi personali:

ex campioni cresciuti, vite cambiate, sogni ancora in costruzione.

E in mezzo, un vincitore giovanissimo che rappresenta il futuro.

Caduta Libera chiude così una stagione che non è stata solo televisione, ma anche memoria e passaggio generazionale.