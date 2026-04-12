Cristiano Malgioglio a Verissimo: ‘Ho tentato il suicidio dopo la morte di mia madre’

Cristiano Malgioglio

Cosa ha confessato Cristiano Malgioglio a Verissimo?

Un momento di televisione che ha spiazzato il pubblico. Ospite a Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, Cristiano Malgioglio ha lasciato emergere un lato mai mostrato prima.

“Ho tentato il suicidio, è la prima volta che lo dico”.

Una frase netta, senza filtri, che rompe l’immagine pubblica dell’artista ironico e sopra le righe. Dietro il personaggio, una fragilità profonda legata a una perdita mai superata.

Il dolore per la madre Carla: “Non sapevo vivere senza di lei”

Al centro del racconto c’è sua madre, Carla, figura fondamentale nella vita di Malgioglio. La sua scomparsa, avvenuta negli anni ’90, ha segnato uno spartiacque.

“Quando mia madre è andata via, sono caduto in depressione”.

Per cinque anni, racconta, non è riuscito a scrivere. Un blocco creativo totale, ma soprattutto emotivo.

“Non sapevo vivere senza di lei”.

Un legame assoluto, quasi totalizzante:

“Era il pilastro della mia vita, capiva tutto di me”.

Parole che restituiscono la dimensione di un lutto mai davvero elaborato.

Il momento più buio: il tentativo e la fuga da tutto

Nel racconto emerge anche il punto più critico.

“Volevo andare via, lasciare tutto, partire per l’India”.

Un desiderio di fuga che si intreccia con la depressione e culmina nel tentativo di togliersi la vita. Un episodio rimasto nascosto per decenni, mai condiviso pubblicamente fino a oggi.

Malgioglio descrive quel periodo come una caduta senza appigli, in cui anche la quotidianità perdeva senso.

Il ricordo della morte: “Ho capito tutto in quel momento”

Uno dei passaggi più intensi riguarda il momento in cui ha saputo della morte della madre.

Durante un concerto, racconta, qualcosa si rompe improvvisamente.

“Ho sentito un colpo al cuore”.

Il giorno dopo, in aeroporto, l’arrivo dei poliziotti:

“Deve tornare a Ramacca”.

È lì che comprende tutto. Senza bisogno di spiegazioni.

Un ricordo vivido, quasi cinematografico, che ancora oggi lo emoziona.

Come è riuscito ad andare avanti?

Alla domanda più difficile — come si supera un dolore così — Malgioglio non offre una risposta razionale.

“Forse è stato un miracolo”.

Si definisce un uomo molto cattolico, legato alla fede come ancora di salvezza. E nonostante tutto, oggi riesce a dire:

“La vita è bella”.

Una frase che suona come una conquista, più che una convinzione automatica.

Tra carriera e fragilità: il lato meno noto di Malgioglio

Conosciuto per il suo stile eccentrico e brillante — oggi anche giudice ad Amici di Maria De Filippi — Malgioglio ha sempre protetto la sua dimensione più intima.

Eppure, negli anni, alcuni segnali erano emersi:

la scelta di non festeggiare più il Natale dopo la morte della madre, i racconti sulla solitudine, le perdite familiari.

A Verissimo, però, è successo qualcosa di diverso:

una confessione totale, che cambia la percezione pubblica dell’artista.

Perché questa confessione colpisce così tanto?

Perché rompe uno schema.

Il pubblico è abituato a vedere Malgioglio come simbolo di leggerezza e spettacolo. Ma dietro c’è una storia di dolore, perdita e rinascita.

E soprattutto, perché il tema toccato — la depressione e il suicidio — resta ancora oggi difficile da affrontare apertamente.

La sua testimonianza, proprio per questo, assume un valore diverso:

non solo racconto personale, ma atto di verità.