Imbarazzo a BellaMa’, Lil Jolie mostra la maglietta in diretta da Sanremo: ‘Oddio’

Imbarazzo a Bella Ma' per la maglia mostrata da Lil Jolie

Il collegamento con Sanremo e l’equivoco in diretta

Nella puntata di BellaMa’ andata in onda oggi, Pierluigi Diaco e Nancy Brilli hanno realizzato diversi collegamenti con Roberta Capua, inviata a Sanremo per il Festival. Tra gli ospiti intercettati in diretta, Vale LP e Lil Jolie, in gara tra le Nuove Proposte con il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore.

Dopo aver parlato della loro canzone e del fatto che siano l’unica coppia in gara, Roberta Capua ha notato una maglietta azzurra sotto il cappotto di Lil Jolie e ha chiesto spiegazioni. Vale LP ha subito chiarito che l’amica è una tifosa del Napoli e che stava indossando proprio la maglia della squadra. Peccato però che, una volta aperto il cappotto, si sia scoperto che non fosse la maglia ufficiale, bensì una versione rivisitata con una scritta inaspettata.

L’imbarazzo in studio e la reazione di Diaco

Quando Pierluigi Diaco ha chiesto di mostrare meglio la maglietta, Lil Jolie ha timidamente aperto il cappotto e in studio è calato un momento di imbarazzo: sulla t-shirt non c’era scritto Napoli, ma BU..INO.

“Oddio, cosa c’è scritto? Non capisco, è una cosa volgare? Era uno scherzo?”, ha esclamato Roberta Capua, mentre Vale LP scoppiava a ridere. In studio si è cercato di smorzare la tensione, ma l’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando virale per l’inconsapevole gaffe in diretta.

Il significato della canzone e il sostegno di Madame

Al Festival di Sanremo, Vale LP e Lil Jolie gareggiano con il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, un pezzo che parla di consenso e rispetto, con l’intento di diventare un inno all’educazione sentimentale.

Dietro questa canzone c’è Madame, che ha contribuito all’idea e alla scrittura del testo:

“Madame è una personalità di spessore e lo si nota. Da tempo ci scambiavamo l’idea di collaborare e quando mi ha mandato il provino di questo brano, il ritornello mi ha colpita subito.”

Dai talent a Sanremo: il percorso di Vale LP e Lil Jolie

Valentina e Angela, in arte Vale LP e Lil Jolie, sono due giovani artiste rispettivamente classe 1999 e 2000. Prima di approdare al Festival di Sanremo, hanno partecipato a talent show di grande successo: Vale LP è stata concorrente di X Factor nel 2021 nel team di Emma Marrone, mentre Lil Jolie ha preso parte ad Amici nel 2023, inizialmente nella squadra di Rudy Zerbi e poi in quella di Anna Pettinelli, venendo eliminata al Serale.

Il futuro dopo Sanremo: un album insieme

Dopo il Festival, Vale LP e Lil Jolie hanno già in cantiere un nuovo progetto discografico:

“Ci combattiamo ogni giorno con la salute mentale, ma la musica è la nostra ancora. Dopo Sanremo arriverà un disco insieme, non vediamo l’ora di condividerlo con il pubblico.”