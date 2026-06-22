Shakira sugli spalti dei Mondiali: le telecamere la inquadrano, la sua reazione conquista i tifosi

Shakira

La cantante colombiana era all’AT&T Stadium di Dallas con i figli Milan e Sasha per seguire Argentina-Austria

I riflettori erano puntati su Lionel Messi e sull’Argentina, ma durante la sfida contro l’Austria valida per i Mondiali 2026 anche un’altra protagonista ha catturato l’attenzione del pubblico. Sugli spalti dell’AT&T Stadium è infatti comparsa Shakira, arrivata allo stadio insieme ai figli Milan e Sasha.

La cantante colombiana stava seguendo la partita da uno dei palchi VIP quando le telecamere della regia internazionale l’hanno inquadrata. Appena si è resa conto di essere sul maxischermo, ha sorriso e salutato con la mano i tifosi presenti, un gesto semplice che nel giro di pochi minuti è rimbalzato sui social diventando uno dei momenti più condivisi della giornata.

Shakira ai Mondiali con Milan e Sasha

L’artista ha assistito all’incontro seduta accanto ai suoi due figli, avuti dalla relazione con l’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué.

Con un look casual e un’espressione rilassata, Shakira ha seguito ogni fase della partita, mentre Milan, grande appassionato di calcio, non ha perso un’azione della nazionale argentina guidata da Lionel Messi.

Prima del calcio d’inizio la cantante era stata notata anche all’esterno dello stadio, dove alcuni tifosi le avevano chiesto fotografie e saluti.

Il legame speciale tra Shakira e il calcio

La presenza della popstar ai Mondiali non è certo una sorpresa.

Negli ultimi quindici anni Shakira è diventata uno dei volti simbolo del torneo grazie a brani entrati nella storia della competizione come “Waka Waka (This Time for Africa)”, colonna sonora dei Mondiali del 2010 in Sudafrica, e “La La La (Brazil 2014)”, pubblicata in occasione dell’edizione brasiliana.

Anche per i Mondiali del 2026 la cantante è rimasta legata all’evento grazie alla partecipazione al progetto musicale ufficiale del torneo e, approfittando del tour negli Stati Uniti, ha deciso di assistere dal vivo alla sfida di Dallas.

Messi protagonista in campo

La presenza di Shakira ha fatto da cornice a una serata speciale anche per Lionel Messi.

L’Argentina ha superato l’Austria 2-0, trascinata dalla doppietta del suo capitano. Dopo aver fallito un calcio di rigore, il fuoriclasse argentino si è riscattato firmando entrambe le reti dell’incontro.

Con questi gol Messi ha raggiunto quota 17 reti ai Mondiali, diventando il miglior marcatore nella storia della competizione e aggiungendo un altro primato a una carriera già ricca di record.

Da Tom Holland a Manu Ginóbili: i Mondiali attirano le star

Non solo Shakira. La rassegna iridata ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico continua ad attirare personaggi celebri provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport.

Sugli spalti di Dallas erano presenti anche l’attore Tom Holland, celebre per il ruolo di Spider-Man, e la leggenda del basket argentino Manu Ginóbili, arrivato per sostenere l’Albiceleste.

Tra tutti, però, è stata proprio Shakira a conquistare il pubblico. Bastati pochi secondi davanti alle telecamere, un sorriso e un saluto spontaneo per trasformare una semplice presenza sugli spalti in uno dei momenti più commentati della giornata mondiale.