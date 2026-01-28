Avvocato, palermitano, lontano dallo showbiz: chi è Giorgio, l’uomo che ha sposato Gabriel Garko (FOTO)

Gabriel Garko

Il matrimonio segreto di Gabriel Garko: perché nessuno doveva saperlo

Due anni di silenzio assoluto. Nessuna indiscrezione, nessuna foto rubata, nessun retroscena. Poi, improvvisamente, la verità: Gabriel Garko è sposato. E lo è da oltre due anni. Lo ha rivelato l’attore in un’intervista rilasciata a Verissimo.

Pochi dettagli sul partner, Giorgio. Nelle ultime ore qualche dettaglio in più l’ha svelato il settimanale Chi che ha pubblicato le prime immagini della coppia insieme per le strade di Roma. Nessun red carpet, nessuna première: solo commissioni quotidiane, abiti casual e un dettaglio che non è passato inosservato — l’anello al dito. Ed è qui che il gossip cambia passo: non più ipotesi, ma un’identità precisa.

Chi è Giorgio: età, lavoro e origini lontane dallo spettacolo

Si chiama Giorgio, ha 40 anni, è originario di Palermo e non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

È avvocato, con origini nobiliari, e oggi gestisce anche un bed & breakfast nel capoluogo siciliano.

Un profilo lontanissimo dal circo mediatico che per decenni ha accompagnato la carriera di Garko. Nessuna comparsata tv, nessuna ambizione artistica, nessuna esposizione social.

Ed è probabilmente proprio questo ad aver fatto la differenza.

Un uomo normale accanto a un personaggio pubblico

Le immagini pubblicate da Chi raccontano più di mille parole. Nessuna ostentazione, nessun gesto costruito. Due uomini che camminano fianco a fianco, con la naturalezza di chi non ha nulla da dimostrare.

Ed è forse questa normalità il vero elemento di rottura rispetto al passato dell’attore, spesso imprigionato in narrazioni pubbliche che non gli appartenevano.

Giorgio non è “il marito famoso di”.

È un uomo che ha scelto di restare fuori, anche quando avrebbe potuto stare dentro.

Dal silenzio alla libertà: “Non ho più voglia di nascondermi”

La rivelazione non è stata casuale. Garko ha scelto questo momento perché, semplicemente, era pronto:

“Era arrivato il momento di dirlo. Non ho più voglia di nascondermi”.

Parole che segnano una cesura netta con il passato, anche alla luce del coming out avvenuto al Grande Fratello VIP e del desiderio, mai nascosto, di costruire una famiglia:

“Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente”.

Tra privacy e ritorno in tv: una nuova fase per Gabriel Garko

Mentre il gossip si concentra sulla sua vita privata, Gabriel Garko si prepara anche a tornare sul piccolo schermo. Dal 30 gennaio sarà protagonista della nuova fiction “Colpa dei sensi”, in onda su Canale 5.

Ma questa volta, a fare notizia, non è un set o una trama.

È una scelta di vita.

Dopo anni di ruoli, copioni e narrazioni costruite, Garko sembra aver scelto la più rivoluzionaria delle sceneggiature: la verità, detta a modo suo, quando lo ha deciso lui.