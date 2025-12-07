Chi ha vinto Tu sì que vales: trionfa il piccolo mago Kay La Ferrara, proposta di nozze in diretta

Kay La Ferrara

L’emozione della mamma che ha ricevuto il premio dopo la proclamazione

Dieci anni appena compiuti e un talento che ha attraversato lo studio come un incantesimo. Kay La Ferrara, romano, appassionato di magia sin da quando lo zio gli mostrò il primo trucco durante una festa di compleanno, è il vincitore dell’edizione 2025 di Tu sì que vales, la dodicesima edizione del talento con il 38,68% dei voti.

Al piccolo il montepremi di 100.000 euro. A ricevere il premio la madre, emozionatissima, visto che i minori dopo la mezzanotte non possono essere presenti sul piccolo schermo. Il baby talento ha stupito anche per l’eloquio come sottolineato più volte da Paolo Bonolis.

Al secondo posto del televoto si è classificato lo strepitoso ventriloquo Terry Fator 29,16%, terzo posto per i ballerini di Ping Pong Pang 21,31% e quarti i marionettisti Dundu Giganti di Luce 10,85%.

Il più giovane mago, appena 10 anni, mai arrivato alla finale, capace di domare ansia, palcoscenico e giuria con la naturalezza che appartiene solo ai predestinati. Kay era arrivato all’ultimo atto di 6 dicembre dopo aver ottenuto il 100% della giuria popolare, quattro “vale” pieni e un applauso che ha travolto lo studio.

Dall’emozione alla vittoria, il percorso del giovane mago

Nel corso delle puntate che lo hanno condotto alla finale, Kay ha raccontato con pudore e entusiasmo l’origine del suo sogno. Non un semplice capriccio infantile, ma la nascita di una vocazione. Lo spettacolo presentato nell’ultima serata – rigoroso e lieve, costruito sul ritmo e sulla sorpresa – ha confermato una maturità scenica ben oltre l’età anagrafica. Il pubblico l’ha seguito senza esitazioni, rapito da quella meraviglia ingenua che non scade mai nell’artificio.

La finale tra magia, dichiarazioni d’amore e ospitate inattese

Ma la finale non è stata solo la consacrazione del piccolo illusionista. Nello studio è andata in scena anche l’emozione che travalica il palco. Tra le acrobazie degli Sky Skaters, la danza sospesa di Ping Pong Pang e la poesia luminosa dei Dundu. L’attimo più inatteso è arrivato quando Wagner, ancora in costume di scena, ha chiesto la mano della sua partner Jacqueline. “Ho aspettato 10 anni”. Un futuro promesso davanti a un pubblico in lacrime, in un intreccio di professionalità e vita che ha restituito allo spettacolo la sua dimensione più umana.

La sorpresa: Maria De Filippi, Francesca Fagnani e l’irruzione di Gemma

In apertura, la serata ha virato sul gioco ironico della lip-sync battle. Maria De Filippi e Francesca Fagnani si sono trasformate in Sabrina Salerno e Jo Squillo, offrendo un momento di leggerezza televisiva. La scena ha improvvisamente cambiato registro con l’irruzione di Gemma Galgani, che ha trasformato la performance in un dialogo tra icone del piccolo schermo. L’applauso, ancora una volta, ha unito generazioni e linguaggi. Una performance che ha permesso al trio di vincere la prova ma il titolo dell’edizione è andato, nella manche successiva, a Sabrina Ferilli che si è esibita sulle note di Comprami di Viola Valentino.

Il sigillo finale

La vittoria di Kay La Ferrara non ha brillato soltanto per tecnica. È stata anche la celebrazione della potenza del gioco, della fantasia, dell’ostinazione infantile nel voler diventare ciò che si sogna. Il mago bambino, con un sorriso che non ha ceduto nemmeno davanti alle luci della ribalta, è uscito dallo studio tra abbracci, lacrime e una certezza: l’avventura è appena cominciata e stavolta la magia non svanirà.