Chiara Balistreri apprende in diretta la condanna dell’ex e scoppia in lacrime: ‘Finalmente giustizia è fatta’

Chiara Balistreri in lacrime dopo aver appreso in diretta della condanna dell'ex

L’ex della 22enne bolognese condannato a 6 anni e tre mesi

Una quinta puntata intensa, carica di tensioni e a tratti commovente quella dell’Isola dei Famosi 2025. Protagonista della serata è stata Chiara Balistreri, 22enne bolognese, che ha condiviso in diretta la sua esperienza di violenza domestica. Un racconto personale, forte, culminato con l’annuncio di Veronica Gentili della condanna dell’ex compagno, riconosciuto colpevole di maltrattamenti e lesioni, a sei anni e tre mesi di reclusione.

‘Mi diceva: oggi muori. Poi calci, pugni, schiaffi. Mi ha rotto il naso’

Richiamata in Palapa per le nomination, Chiara si è trovata a ripercorrere le tappe più dolorose della sua vita. La sua voce, nella clip trasmessa prima del confronto, ha raccontato un calvario lungo anni: «Avevamo una relazione fatta di tira e molla. L’escalation di violenza è iniziata con schiaffi e spinte. Poi calci, cadute dalle scale… Io tornavo sempre. Ero giovanissima, innamorata, e intrappolata in una dipendenza affettiva».

Il racconto si sofferma su un episodio in particolare: «Era San Valentino. Mi arrivò un messaggio e lui mi chiese chi fosse. Dissi: un amico. Mi rispose: “Tu oggi muori”. Iniziò a colpirmi. Riuscii a rifugiarmi dietro sua madre, lì mi ha rotto il naso. E lì, per la prima volta, ho trovato il coraggio di denunciarlo».

Veronica Gentili: ‘È stato condannato. Hai vinto la tua battaglia’

La tensione in studio è palpabile quando Veronica Gentili, con voce rotta dall’emozione, interviene: «Chiara, nei giorni scorsi si è tenuto il processo a carico del tuo ex fidanzato. Oggi posso dirti che si è concluso con una sentenza definitiva: è stato condannato a sei anni e tre mesi».

Chiara trattiene a stento le lacrime: «Grazie per avermelo detto. Combatto questa battaglia da tre anni. Per me è importante far capire a tante donne che giustizia si può ottenere».

E aggiunge: «Ho accettato l’Isola anche per questo. Per dimostrare che si può rinascere, che c’è una luce in fondo al tunnel, anche se a volte sembra non finire mai».

Polemiche in Palapa: lo scontro con Jasmin Salvati

Ma la serata non è stata priva di polemiche. Nei giorni precedenti, Chiara Balistreri era stata duramente attaccata da Jasmin Salvati, che l’aveva accusata di usare la sua storia «per visibilità». Una frase che ha ferito profondamente la giovane naufraga. «Sono qui per portare anche altro, non solo quello che lei chiama vittimismo. E comunque io non vengo dai programmi dove si crea visibilità. Lei sì», ha risposto Balistreri.

La tensione è esplosa quando Jasmin, incalzata in diretta, si è rifiutata di chiedere scusa: «Sono orgogliosa. Mi sono resa conto che forse la frase era sbagliata, ma non era cattiva. Non mi scuso, magari ne parleremo in privato».

Simona Ventura: ‘Non osare mai più dire che Chiara cerca visibilità’

A prendere le difese di Chiara è intervenuta Simona Ventura, con parole durissime: «L’anno scorso sono morte 113 donne per femminicidio. Oggi sono già 28. E troviamo Chiara Balistreri, massacrata dal suo ex, che lo ha denunciato e ha avuto il coraggio di salvarsi. Tu devi chiedere scusa immediatamente. Non ti permettere più di dire che porta un messaggio per visibilità. Lei ha le ossa rotte e ha avuto il coraggio di sopravvivere. Porta anche tu il tuo messaggio, ma con rispetto».

Un intervento che ha trovato l’approvazione di Gentili, che ha chiosato: «La visibilità non è uguale per tutti. C’è chi diventa testimone di un dolore reale, e merita rispetto. Le schermaglie sull’Isola ci stanno, ma non si può mettere in discussione una storia come quella di Chiara».

Un messaggio forte in prima serata

La partecipazione di Chiara Balistreri al reality assume così un significato che va ben oltre la dinamica del gioco. Il suo volto è diventato simbolo di riscatto, il suo percorso un esempio di forza e determinazione per tante donne che ancora non riescono a denunciare.

E mentre la cronaca quotidiana continua a restituirci numeri allarmanti sul femminicidio, l’Isola dei Famosi sceglie di raccontare — in prima serata — una testimonianza autentica, dolorosa e necessaria.