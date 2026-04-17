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Chiara Balistreri: ‘Ho paura, ma continuerò a parlare’, l’ex la denuncia per diffamazione

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 17 Apr, 2026 - ore: 18:18 #Chiara Balistreri, #Verissimo
Chiara BalistreriChiara Balistreri

Perché Chiara Balistreri parla di paura dopo la denuncia dell’ex

“Ho paura e sono arrabbiata”. Non è la prima volta che Chiara Balistreri racconta la sua vicenda, ma questa volta il quadro si è ulteriormente complicato.

Dopo le sue denunce e le testimonianze già rese pubbliche nei giorni scorsi, la giovane si trova ora a fare i conti con una nuova svolta: è stato il suo ex fidanzato a denunciarla per diffamazione.

Un passaggio che cambia il peso della storia e che alimenta le sue preoccupazioni. “Pensa di tapparmi la bocca, ma continuerò a parlare”, spiega, sottolineando come la vicenda non si sia chiusa con la condanna.

Cosa ha detto Chiara Balistreri a Verissimo

Nel corso dell’intervista, la giovane racconta il peso di una decisione che ha riaperto ferite mai davvero chiuse.

“Gli sono stati concessi i domiciliari nonostante la sua condotta violenta e nonostante sia già evaso una volta”, afferma, sottolineando quelli che considera elementi incompatibili con una misura meno restrittiva.

Parole che non restano isolate, ma si inseriscono in un discorso più ampio. Balistreri parla anche del messaggio che teme possa arrivare all’esterno: “Cosa racconto alle ragazze che trovano il coraggio di denunciare?”.

La denuncia per diffamazione e il nuovo scontro

A rendere il quadro ancora più teso c’è un ulteriore elemento: la denuncia per diffamazione presentata dall’ex compagno.

“Pensa di tapparmi la bocca, ma io continuerò a parlare”, dice Balistreri, ribadendo una linea che appare ormai definitiva.

Non un passo indietro, ma una scelta precisa: continuare a esporsi, trasformando la propria esperienza in una testimonianza pubblica.

Il tema più ampio: cosa succede dopo una denuncia

Il punto più forte dell’intervento arriva quando Balistreri allarga lo sguardo oltre il proprio caso.

“Bisogna sapere che non finisce tutto con la denuncia”, spiega. Una frase che sintetizza una realtà spesso sottovalutata: il percorso che segue una segnalazione è lungo, complesso, e non sempre lineare.

Non basta denunciare per sentirsi al sicuro. Non basta una sentenza per chiudere una storia. È questo il nodo che emerge, tra le righe ma con forza.

Paura, rabbia e una speranza che resta

Nel racconto convivono due elementi opposti: da una parte la paura, dichiarata apertamente; dall’altra la volontà di non fermarsi.

“Spero un giorno di poter dire che è tutto finito”, afferma. Una frase semplice, ma carica di significato.

Perché in questa vicenda non c’è solo un caso giudiziario. C’è una storia personale che continua a svilupparsi, tra decisioni legali e conseguenze emotive.

Un caso che riaccende il dibattito

Le parole di Chiara Balistreri arrivano in un momento in cui il tema delle tutele per le vittime torna al centro dell’attenzione pubblica.

La concessione dei domiciliari, le eventuali recidive, la gestione del post-denuncia: sono tutti elementi che alimentano un dibattito destinato a proseguire.

E mentre la giustizia segue il suo corso, resta una voce che continua a farsi sentire. Con rabbia, con paura, ma soprattutto con la volontà di non essere messa a tacere.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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