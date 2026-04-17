Natalia Paragoni in gravidanza sottoposta a biopsia: ‘Un linfonodo sospetto, ora attendo l’esito’

Natalia Paragoni

Perché Natalia Paragoni ha fatto una biopsia durante la gravidanza

“Non vi ho mai parlato di questa cosa”. Natalia Paragoni sceglie un tono diretto, quasi trattenuto, per raccontare ai suoi follower ciò che ha vissuto nelle ultime settimane.

L’influencer, in attesa della sua seconda figlia, si è sottoposta a una biopsia per un linfonodo sospetto al collo, emerso dopo la comparsa di un rigonfiamento improvviso. Una scoperta che ha inevitabilmente acceso timori, soprattutto in un momento già delicato come quello della gravidanza.

Il racconto dall’ospedale: paura, panico e attesa

È proprio dall’ospedale che Paragoni ha deciso di condividere la sua esperienza. “Stanotte non ho dormito nulla”, confessa, spiegando di essere arrivata all’intervento con un forte stato di agitazione.

Non solo la paura degli aghi, ma anche l’ansia legata alla bambina che porta in grembo. “Sono andata nel panico”, ammette, descrivendo senza filtri l’ingresso in sala operatoria.

Il prelievo, eseguito su un linfonodo ingrossato di circa quattro centimetri, è ora al vaglio degli specialisti. Per avere una risposta serviranno circa dieci giorni.

La scoperta del linfonodo e gli accertamenti

Tutto è iniziato circa un mese fa, quando l’influencer ha notato una massa anomala sul collo. “Un bozzo, una palla”, così lo descrive.

Dopo un primo controllo, l’ecografia ha evidenziato un linfonodo di dimensioni rilevanti, spingendo i medici a richiedere ulteriori approfondimenti.

Una procedura necessaria per chiarire la natura dell’ingrossamento, soprattutto considerando il contesto clinico della gravidanza.

Le rassicurazioni dei medici e l’attenzione alla gravidanza

Nonostante la preoccupazione iniziale, gli specialisti hanno fornito indicazioni rassicuranti. Non ci sarebbero rischi per la bambina, elemento che ha permesso a Paragoni di affrontare l’intervento con maggiore consapevolezza.

Un passaggio cruciale, che ha consentito di procedere con gli accertamenti senza compromettere la gravidanza.

Una gravidanza tra gioia e imprevisti

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano la loro seconda figlia, dopo la nascita di Ginevra nel 2023. Una nuova gravidanza annunciata con entusiasmo, che però si è intrecciata con questo imprevisto sanitario.

Un equilibrio delicato tra felicità e preoccupazione, raccontato senza costruzioni, con un linguaggio semplice ma efficace.

L’attesa dell’esito e il messaggio ai follower

Ora resta il tempo dell’attesa. Dieci giorni per avere risposte, per capire la natura di quel linfonodo e chiudere, si spera, una parentesi di ansia.

Nel frattempo, Paragoni ha voluto ringraziare il personale sanitario: “Tutti bravissimi”, sottolinea, lasciando spazio a una nota di fiducia dopo momenti complessi.

Una testimonianza che, ancora una volta, trasforma un’esperienza personale in un racconto condiviso. Senza eccessi, ma con una trasparenza che intercetta l’attenzione di chi segue.