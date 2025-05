Antonella Mosetti crolla definitivamente e lascia l’Isola dei Famosi 2025: il motivo

Momento di sconforto per Antonella Mosetti a L'Isola dei Famosi

Una decisione dolorosa

Antonella Mosetti ha lasciato ufficialmente l’Isola dei Famosi 2025. La showgirl romana ha deciso di abbandonare il reality dopo settimane segnate da profondo disagio emotivo. Al centro del suo malessere, la recente scomparsa del padre, un lutto mai elaborato completamente e che l’ha profondamente segnata.

Il ritiro annunciato nel Daytime

L’annuncio è stato anticipato da Davide Maggio e sarà approfondito nel Daytime odierno. Come apprende Fanpage.it, la decisione di Antonella Mosetti sarebbe maturata negli ultimi giorni, ma i segnali di difficoltà erano già evidenti fin dalla seconda puntata, quando in lacrime aveva espresso il proprio malessere: “Probabilmente ho sbagliato il momento. Ho 49 anni, non sono una bambina. Ho passato più tempo nella mia vita a stare male che bene”.

Il sostegno della figlia Asia

In quell’occasione, fu la figlia Asia Nuccetelli a convincerla a restare, esortandola a non cedere: “Adoro questo tuo lato umano. Ricorda che è un gioco, i veri problemi della vita sono altri. Sei forte, mostra quanto vali”. Parole che l’avevano spinta a proseguire, ma solo temporaneamente.

Sei ritiri in tre settimane

Con l’uscita di Antonella Mosetti, salgono a sei i concorrenti che hanno lasciato il reality nelle prime tre settimane. Prima di lei si erano ritirati Angelo Famao, Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Spadino e Camila Giorgi, quest’ultima per motivi familiari.

Altri abbandoni in vista?

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, non sarà l’ultimo ritiro. Su X (ex Twitter), ha anticipato un altro abbandono in arrivo e ha criticato duramente i nuovi ingressi previsti: “Sarà un flop totale. Questo non è più l’Isola dei Famosi, è l’Isola dei ritirati”. Nella sua newsletter ha aggiunto: “Avevo previsto questi ritiri. Il programma non si risolleverà con i nomi in arrivo”.

Mirko Frezza in bilico

Tra i naufraghi a rischio ritiro c’è anche Mirko Frezza. Dopo una lite con Loredana Cannata, ha espresso la volontà di lasciare il gioco. Solo l’intervento di Simona Ventura e della conduttrice Veronica Gentili lo ha trattenuto, almeno per ora.