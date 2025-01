Chiara Ferragni, scoperta choc e vomito: ‘Fedez mi tradiva e voleva tirarsi indietro prima delle nozze’

Fedez avrebbe pensato ad un brano particolare da dedicare a Chiara Ferragni per la serata delle cover

Chiara Ferragni esce allo scoperto e rivela la sua verità sul matrimonio con Fedez al quale non risparmia attacchi. Una presa di posizione che arriva dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla relazione del rapper con l’imprenditrice Angelica Montini. In una serie di storie su Instagram, l’imprenditrice racconta: “Ho scelto il silenzio in questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due domande che mi hanno profondamente segnata: da una parte quella lavorativa, per la quale farò tutto ciò che è in mio potere per far valere le mie ragioni e dimostrare la mia innocenza, e dall’altra quella privata, su cui, ora, non riesco più a restare in silenzio”.

Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo le indiscrezioni di Fabrizio Corona

“Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa. Ho amato pur quando c’erano tante ragioni per abbandonare, ho sopportato situazioni a cui avrei detto “non farti fare questo” a qualsiasi amica, perché per me l’amore era anche questo: sacrificarsi” – precisa. “Minimizzare costantemente il mancato rispetto e giustificare atteggiamenti sbagliati per proteggere l’altra parte, per proteggere la famiglia, per proteggere la coppia forte, quella indipendente, quella che doveva lottare per tutti. E così non ho detto nulla neanche quando sono stata mollata da un giorno all’altro nel mio primo periodo di difficoltà lo scorso febbraio, quando faticavo ad alzarmi dal letto”.

‘In 7 anni ho amato con tutta me stessa, mollata al primo momento di difficoltà’

“Ho sentito dire tante volte che l’avevo cacciato di casa ma mai è stato detto che l’ho cacciato di casa dopo aver scoperto un tradimento proprio in quei giorni (solo uno dei tanti evidentemente) e mai è stato detto che lui non ha esitato a prendere la palla al balzo per non esser trascinato nel mio “danno d’immagine” – aggiunge l’influencer. “Non ho detto nulla pubblicamente nei mesi a seguire, neanche dopo tutto lo schifo che scoperto veniva fatto costantemente alle mie spalle mentre io facevo di tutto per cercare di farlo uscire dai momenti bui, ignara di tutto questo” – il duro affondo dell’imprenditrice digitale.

‘Prima di Natale ha ammesso che la storia con l’amante proseguiva dal 2017’

“Non ho detto nulla neanche quando, qualche giorno prima di Natale 2024, Federico mi ha chiamato (ben consapevole di parlare con me al telefono) e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante (Angelica Montini), che proseguiva dal 2017 e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio ma poi non sapeva come tirarsi indietro“.



Chiara Ferragni non tralascia alcun particolare. “Ho vomitato, ho capito che quello che avevo vissuto era stata una totale presa in giro ma ho sofferto in silenzio, circondato solo dalla vicinanza di chi mi ama veramente e augurandomi un amore vero da entrambe le parti per il futuro. Sono stata zitta perché volevo girare pagina senza rimuginare sul dolore subito e perché ho due figli che sentiranno tutte quello che i loro genitori dicono l’uno dell’altro e soffriranno per certe dichiarazioni” – sostiene

Ferragni.

“Ma decidere un tavolino insieme al suo amico ulteriori dettagli da far uscire probabilmente per vendicarsi dell’amore non più corrisposto dall’amante è stato un colpo davvero basso. Dettagli come la sua chiamata all’amante appena prima di salire all’altare dicendole che sarebbe bastato un cenno da parte sua per mollare tutto o venire a conoscenza dei suoi messaggi a lei prima di essere operato mentre in quel letto c’ero io a stringergli la mano e sperare ogni secondo di avere quel male al posto suo pur di non vederlo soffrire sono dettagli troppo dolorosi” – ha rimarcato l’influencer.

‘Ho vissuto una presa in giro, ha fatto uscire i dettagli per vendicarsi dell’amore non corrisposto dell’amante’

“Sono stata zitta su tanti temi ma leggo troppe schifezze per continuare a fare finta di niente: la mia relazione con Federico era reale per me, non sono mai stata in una coppia aperta (era evidentemente aperta solo per l’altra parte senza che io ne fossi a conoscenza) e, nonostante tutto, sono fiera di aver amato incondizionatamente” – si legge nella lunga Stories di Chiara Ferragni.

“Mi spiace che per l’altra parte io sia stata solo una persona da prendere in giro e usare a piacimento ma a volte è giusto aprire gli occhi, accusare il colpo, soffrire, alzarsi e capire che ci meritiamo qualcosa di diverso. Un amore non certo perfetto ma quanto meno reale e vissuto da entrambe le parti allo stesso modo. Lo auguro a me e lo auguro a tutti voi, perché è il minimo in questo caos che è la nostra vita” – la chiosa finale dell’imprenditrice digitale.