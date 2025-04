Antonella Elia dice sì alla proposta di nozze di Pietro Delle Piane a BellaMà dopo la lite (VIDEO)

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Momento emozionante durante la puntata di lunedì 14 aprile di BellaMà con protagonista Antonella Elia che ha ricevuto una proposta di matrimonio a sorpresa. Spesso ospite del programma condotto da Pierluigi Diaco, la show girl è stata raggiunta dal fidanzato, Pietro Delle Piane con il quale ha anche ballato il tormentone Espresso macchiato di Tommy Cash. “Aspettami qui” – ha esordito l’attore che è rientrato con un cofanetto a forma di cuore dopo essersi allontanato per pochi istanti.

Antonella Elia, la proposta di nozze a sorpresa di Pietro Delle Piane

“L’anello già ce l’hai e sarebbe stato scontato regalartene un altro. Però, voglio che tu risponda a una domanda una volta per tutti così non puoi tirarmi indietro. Mi vuoi sposare o no? Poi ci pensiamo dopo… Italia, Polinesia” – ha chiesto Delle Piane mentre Antonella Elia mostrava curiosità per il contenuto del cofanetto. “Ma cosa c’è dentro”.

L’attore ha riformulato la domanda ed è arrivata la sospirata risposta affermativa della show girl dopo la quale è scattato un bacio appassionato sulle note di Un amore così grande. Applausi e grande emozione tra gli spettatori di BellaMà. La show girl è stata raggiunta da Pierluigi Diaco che ha abbracciato Antonella Elia.

L’attore: ‘Non me l’aspettavo, avevamo litigato qualche giorno fa’

“Non lo sapevo, Pietro mi ha detto che voleva condividere un momento con te. Me lo aspettavo ma non pensavo che accadesse veramente. Da telespettatore questi momenti l’ho trovati sempre finti, ma questa cosa è vera”. Pietro Delle Piane ha riferito che neanche lui se l’aspettava in quanto avevano litigato alcuni giorni prima. “Non ci parlavamo da alcuni giorni, ci siamo rivisti questa mattina”.