Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Loretta Goggi al vetriolo su Carlo Conti: ‘In giuria ero la maestrina, non ci siamo più sentiti’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 21 Set, 2025 - ore: 23:21 #Domenica In, #Loretta Goggi, #Tale e quale show
Loretta GoggiLoretta Goggi

A Domenica In dopo una lunga pausa in tv

Dopo un anno e mezzo di assenza, Loretta Goggi è tornata davanti alle telecamere, ospite di Mara Venier nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In. Un rientro carico di emozioni, ma anche di parole taglienti. L’artista, infatti, ha ricordato Pippo Baudo ed ha affrontato per la prima volta a viso aperto i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare Tale e Quale Show, programma che l’aveva riportata stabilmente in prima serata.

«Mi dicevano di andare in pensione»

Loretta Goggi ha spiegato di aver approfittato della pausa televisiva per dedicarsi al nipotino, ma non ha nascosto la fatica di convivere con un pregiudizio diffuso: «Mi hanno detto: vai in pensione, fai largo ai giovani. Ma a 22 anni io facevo Canzonissima: ditemi chi oggi riesce a debuttare così presto».

Un’affermazione che trova eco nelle parole della stessa Venier: «Quando diventi anziana ti mancano di rispetto, sembra che tutto venga dimenticato».

Il gelo con Carlo Conti

Il passaggio più spinoso riguarda però Carlo Conti. Alla domanda se il conduttore si fosse dispiaciuto per la sua uscita, Goggi ha risposto senza esitazioni: «Non credo. Dopo non ci siamo più sentiti. Lui è conduttore e autore, deve pensare agli ascolti. Io ho scelto un’altra strada, perché dov’ero non mi sentivo più bene».

Una rottura netta, che lascia trasparire amarezza dopo anni di collaborazione.

«Ero diventata la maestrina»

La cantante di Maledetta Primavera ha raccontato il disagio vissuto nelle ultime edizioni: «Sembravo quella saccente, che faceva la maestrina con la penna rossa. Io parlavo di semitoni e range vocale, mentre gli altri ridevano e facevano battute. Mi sono detta: perché devo fare la maestrina? Non era più il mio posto».

L’ingresso di Cristiano Malgioglio nel 2021 e l’alchimia con Giorgio Panariello hanno cambiato i ritmi del programma. Il pubblico ha apprezzato la leggerezza dei siparietti comici, relegando Goggi al ruolo di giudice severa e isolata. «Mi sono tolta dalle scatole, il pubblico forse mi deve ringraziare», ha commentato con sarcasmo.

Il ricordo di Pippo Baudo

Nell’intervista non è mancato un passaggio commosso su Pippo Baudo: «Ero fuori Roma con mio nipotino, mi è dispiaciuto non esserci nei suoi ultimi giorni. A lui devo gratitudine e riconoscenza».

La lezione di Loretta Goggi

L’artista ha ribadito di non sentirsi “finita” solo perché ha raggiunto la pensione: «Sono in pensione dal 2000, ma se ho talento e mi chiamano, perché non devo accettare? Largo ai giovani, certo. Ma i giovani devono esserci, e devono dimostrarlo. Io ho iniziato a 22 anni, oggi chi ce la fa così presto?».

Parole che suonano come un atto d’accusa non solo alla tv, ma anche al sistema che tende a mettere da parte chi ha esperienza. E il gelo con Carlo Conti resta la ferita più evidente di questa scelta.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Stefano De Martino, lite pubblica con Caroline Tronelli: l’indiscrezione su Belen

Set 21, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Fedez al Forum, le sorprendenti parole per Chiara Ferragni dopo le scuse a Sinner

Set 20, 2025 Redazione
Gossip e TV

Morgan a Ciao Maschio: ‘Mengoni, non sarebbe esistito senza di me’, la stoccata al Governo

Set 20, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Loretta Goggi al vetriolo su Carlo Conti: ‘In giuria ero la maestrina, non ci siamo più sentiti’

Sport

Pagelle Giugliano-Salernitana 1-2: Donnarumma eroe, Ferraris e Ferrari decisivi

Attualità

Tragedia a Carrù: padre di 2 figlie ucciso da un colpo sparato per errore durante la caccia al cinghiale

Gossip e TV

Stefano De Martino, lite pubblica con Caroline Tronelli: l’indiscrezione su Belen

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.