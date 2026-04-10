ClioMakeUp derubata a Milano: ‘Borsa sparita in un attimo’, l’appello ai fan per i documenti

Clio MakeUp

ClioMakeUp derubata a Milano: cosa è successo davvero al ristorante?

Un attimo, letteralmente. E tutto sparisce.

È quanto accaduto a ClioMakeUp, all’anagrafe Clio Zammatteo, tra le influencer più seguite in Italia nel mondo beauty, derubata mentre si trovava a pranzo in un ristorante in zona Pagano, a Milano.

A raccontarlo è stata lei stessa su Instagram, ancora visibilmente scossa:

“Avevo la borsa attaccata a me e all’improvviso era sparita”.

Un furto rapido, quasi invisibile, che riaccende il tema della sicurezza nelle zone centrali della città.

Cosa c’era nella borsa rubata: documenti, chiavi e oggetti personali

Il danno non è solo economico, ma soprattutto pratico.

All’interno della borsa c’erano chiavi di casa, chiavi dell’auto, carta d’identità e tessera sanitaria. Tutti elementi essenziali che ora complicano la quotidianità dell’influencer.

Clio ha spiegato di aver immediatamente sporto denuncia ai carabinieri, ma nel frattempo ha deciso di affidarsi anche alla rete, lanciando un appello diretto ai suoi milioni di follower.

L’appello social: “Se vedete una borsa marrone è la mia”

È sui social che la vicenda ha trovato immediata risonanza.

“Se vedete una borsa marrone zona Pagano a Milano è la mia, anche solo per riprendermi i documenti”, ha scritto Clio nelle sue stories, trasformando un episodio personale in una richiesta collettiva di aiuto.

Un messaggio semplice, ma potente, che dimostra ancora una volta il legame diretto tra influencer e community.

Non è la prima volta: “È già successo cinque anni fa”

Quello che colpisce è che non si tratta di un caso isolato.

La stessa Clio ha raccontato che è la seconda volta in cinque anni che subisce un furto simile. Un dettaglio che aggiunge amarezza, ma che lei ha provato a stemperare con ironia.

“Per fortuna non avevo il telefono nella borsa… e tutte e due le volte avevo gli stessi occhiali da sole, forse portano sfortuna”, ha commentato.

Una battuta che nasconde però un disagio reale.

Chi è ClioMakeUp: la pioniera del beauty in Italia

Non si tratta di un nome qualsiasi.

ClioMakeUp è stata tra le prime a portare il mondo del make-up su YouTube in Italia, aprendo il suo canale nel 2008. Oggi conta oltre 1,3 milioni di iscritti su YouTube e più di 3 milioni di follower su Instagram.

Negli anni ha costruito un vero e proprio brand, portando i suoi tutorial anche in televisione e diventando un punto di riferimento per intere generazioni.

H2: Dalla vita privata al ritorno in Italia

Negli ultimi anni, ClioMakeUp è tornata stabilmente in Italia dopo un lungo periodo a New York, dove ha vissuto con l’ex marito Claudio Midolo.

Nel 2024 aveva annunciato la fine del matrimonio, segnando un nuovo capitolo della sua vita personale e professionale.

Milano e i furti lampo: un fenomeno sempre più diffuso?

L’episodio riaccende anche una questione più ampia.

I cosiddetti furti “invisibili”, consumati in pochi secondi anche in luoghi frequentati, sono sempre più segnalati nelle grandi città.

E quando a raccontarli è un volto noto, il caso diventa immediatamente amplificato.