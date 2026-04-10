Achille Lauro lascia X Factor: si apre il toto giudici, spuntano Agnelli, Ermal Meta e Paradiso

Perché Achille Lauro lascia X Factor dopo due anni?
La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale.
Achille Lauro lascia X Factor dopo due stagioni da giudice, chiudendo un capitolo televisivo che lo aveva visto protagonista con uno stile fuori dagli schemi e una forte impronta artistica.
L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi social, con parole che non lasciano spazio a interpretazioni:
“La mia avventura nel programma si conclude qui”.
Una scelta che segna un cambio di rotta, ma che arriva in un momento particolarmente favorevole per il cantante romano.
L’annuncio social: “La musica è la mia casa”
Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram, Lauro ha spiegato le motivazioni dietro l’addio.
“Mi trovo in un momento stupendo della mia vita”, scrive, sottolineando come la decisione sia legata alla volontà di tornare a concentrarsi completamente sulla musica.
Un passaggio chiave è proprio questo:
“La musica è la mia casa”.
Un’affermazione che suona quasi come una dichiarazione d’identità, più che una semplice scelta professionale.
Tour negli stadi e nuova fase artistica
Dietro l’addio a X Factor c’è anche una strategia chiara.
Lauro è pronto a lanciarsi in un grande tour negli stadi, accompagnato – come lui stesso racconta – da un’onda di affetto crescente da parte del pubblico.
“Voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno”, scrive.
Un ritorno alle origini, ma con una dimensione decisamente più ampia: quella degli artisti che puntano a consolidare la propria identità musicale lontano dai riflettori televisivi.
I ringraziamenti e il clima dietro le quinte
Nel suo messaggio non manca il lato umano.
Lauro ha voluto ringraziare tutta la squadra di X Factor: dalla conduttrice Giorgia ai colleghi giudici Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, fino ai team di produzione.
Un clima di collaborazione che, almeno pubblicamente, non lascia spazio a polemiche.
E poi la citazione finale, in pieno stile Lauro:
“Non escludo il ritorno”, prendendo in prestito le parole di Franco Califano.
Come avevamo svelato Achille Lauro lascia X Factor. pic.twitter.com/0kPGC6WlYd— Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 10, 2026
Chi potrebbe sostituire Achille Lauro a X Factor?
Ed è qui che si apre il vero gioco.
L’uscita di scena di Lauro riapre il toto-giudici. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Manuel Agnelli, volto storico del programma, molto apprezzato dal pubblico.
Non mancano altre ipotesi:
- Emma Marrone, possibile ritorno
- Ermal Meta, in passato in giuria (ma non coach) ad Amici
- Tommaso Paradiso, nome più “pop” e imprevedibile
X Factor, da sempre, gioca proprio su questo: il mix tra personalità forti e sorprese.
X Factor senza Lauro: cosa cambia davvero?
La domanda resta aperta.
Perché al di là dei nomi, l’uscita di Achille Lauro segna la fine di una fase in cui il programma aveva puntato su una figura fortemente identitaria e divisiva, capace di catalizzare attenzione.
Ora si apre una nuova stagione, che dovrà decidere se continuare su quella linea o cambiare completamente tono.