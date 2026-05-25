Chi è Samuele Inacio, l’italo-brasiliano convocato in Nazionale da Baldini: l’esultanza speciale e il gol davanti al muro giallo

Samuel Inacio

Donnarumma farà da chioccia ai baby, tra i reduci della Bosnia anche Pio Esposito e Palestra

C’è un nome che più di altri incuriosisce nell’elenco delle nuove convocazioni di Silvio Baldini per i prossimi impegni della Nazionale.

Tra tanti giovani e pochi volti già affermati — con Gianluigi Donnarumma unico vero big del gruppo — spunta quello di Samuele Inacio, attaccante italo-brasiliano classe 2008 che in Germania sta accelerando il proprio percorso con il Borussia Dortmund.

Per molti tifosi è una scoperta. Per chi segue il calcio giovanile, invece, il suo nome circola già da tempo.

Chi è Samuele Inacio: il figlio d’arte che sta facendo parlare il Borussia Dortmund

Samuele Inacio ha 18 anni, è nato in Italia ed è figlio di João Batista Inácio Piá, ex attaccante che in Italia ha vestito anche le maglie di SSC Napoli, Atalanta BC e Calcio Catania.

Dopo la crescita nel settore giovanile dell’Atalanta, nel 2024 è arrivato il trasferimento al Borussia Dortmund.

L’impatto è stato immediato.

Saltata quasi del tutto la trafila intermedia, è stato inserito rapidamente nell’U19 del club tedesco.

I numeri hanno fatto il resto: 8 gol e 5 assist in 36 partite, oltre alle prestazioni in Youth League.

Il gol che ha acceso i riflettori e l’esultanza dal significato speciale

La vera esplosione è arrivata nelle ultime settimane.

Nel successo contro l’Eintracht Francoforte è arrivato il primo gol tra i professionisti.

Un momento che al Dortmund aspettavano e che il ragazzo ha vissuto con grande trasporto.

Sul 2-1, Inacio ha attaccato il centro dell’area e ha concluso al volo di destro trovando una rete che ha indirizzato il match.

Poi l’esultanza: la celebre “Inacio mask”, gesto che da bambino ripeteva con il padre.

Dopo il match ha raccontato:

“Aspettavo questo momento da tanto tempo, segnare davanti a questi tifosi è un sogno”.

Come gioca e perché Baldini lo sta osservando da vicino

Samuele Inacio è un attaccante moderno.

Nasce principalmente come seconda punta, ma può giocare anche dietro il centravanti o più avanzato.

Le qualità che vengono evidenziate dagli osservatori sono soprattutto:

creatività negli ultimi metri

capacità di leggere gli spazi

dribbling e imprevedibilità

facilità nella conclusione

Tra i suoi riferimenti calcistici ha indicato Neymar e Kevin De Bruyne.

L’allenatore del Dortmund Niko Kovač ha speso parole importanti per lui:

“Se resterà sano avrà una carriera davvero importante”.

Il percorso in azzurro e la scelta di Baldini

Inacio non arriva dal nulla.

Ha già percorso tutta la trafila delle nazionali giovanili italiane.

Tra i risultati più importanti c’è il titolo di capocannoniere dell’Europeo U17 2026 con 5 gol in 4 partite, prima del passaggio alle categorie superiori.

Ora arriva un’altra occasione.

Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà di scena al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia.

Il ct dell’under 21 ha costruito una Nazionale con età media bassissima (20 anni e 6 mesi) e tanti prospetti in vista delle decisioni definitive del nuovo presidente della Figc sul nuovo ct (Mancini e Conte tra i papabili). Oltre a Donnarumma dei reduci della disfatta in Bosnia ci sono Pio Esposito, sbagliò il primo rigore della serie, e Palestra. Pisilli era in panchina.

Tra loro c’è anche il ragazzo che il Borussia sta già trattando come uno dei prossimi nomi da seguire.

Convocati di Baldini: il riepilogo completo

Portieri

Giovanni Daffara (Avellino)

Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

Lorenzo Palmisani (Frosinone)

Difensori

Honest Ahanor (Atalanta)

Davide Bartesaghi (Milan)

Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach)

Pietro Comuzzo (Fiorentina)

Costantino Favasuli (Catanzaro)

Filippo Mané (Borussia Dortmund)

Marco Palestra (Cagliari)

Luca Reggiani (Borussia Dortmund)

Centrocampisti

Matteo Dagasso (Venezia)

Giacomo Faticanti (Juventus)

Luca Lipani (Sassuolo)

Cher Ndour (Fiorentina)

Niccolò Pisilli (Roma)

Lorenzo Venturino (Roma)

Attaccanti

Francesco Camarda (Lecce)

Luigi Cherubini (Sampdoria)

Jeff Ekhator (Genoa)

Francesco Pio Esposito (Inter)

Seydou Fini (Frosinone)

Samuele Inacio (Borussia Dortmund)

Luca Koleosho (Paris FC)

Aggregati alla preparazione

Tommaso Berti (Cesena)

Niccolò Fortini (Fiorentina)

Gabriele Guarino (Empoli)

Dominic Vavassori (Atalanta)