Crisi tra i Coma Cose? Spuntano rumors di tradimento e concerti annullati

I Coma Cose sarebbero in crisi

La relazione tra Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in arte Coma Cose, potrebbe essere entrata in una nuova fase critica. Una serie di concerti annullati e una presunta foto di tradimento in spiaggia stanno facendo crescere i sospetti tra i fan del duo musicale.

Il presunto tradimento in Liguria

A far esplodere il caso è stata Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, che ha pubblicato una segnalazione anonima: “Ho visto la cantante dei Coma_Cose baciare un uomo che non era suo marito in una spiaggia ligure. Lo chiamava ‘Roby’”, si legge nel messaggio corredato da una foto sfocata.

Sebbene l’immagine non mostri un bacio esplicito e la donna immortalata non sia stata confermata come Francesca Mesiano, il post ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando le speculazioni su una possibile crisi coniugale.

Concerti annullati e silenzio sui social

Il giorno successivo, i Coma Cose hanno annullato tre concerti: il 3 luglio a Firenze, il 24 a Napoli e il 25 a Fasano. L’annuncio è arrivato tramite TicketOne, che ha parlato di motivi “indipendenti dall’organizzazione e dagli artisti”, senza fornire ulteriori dettagli.

Una decisione che ha insospettito i fan, anche perché le altre date del tour estivo – tra cui Ancona, Asti, Este, Bisceglie e Zafferana Etnea – risultano ancora regolarmente in programma. Questo comportamento “a singhiozzo” ha fatto pensare a problemi personali all’interno della coppia, piuttosto che a imprevisti logistici.

Un amore sopravvissuto alle crisi… fino a oggi?

Fausto e Francesca si sono sposati il 3 ottobre 2024, dopo nove anni di relazione. L’annuncio a sorpresa era arrivato tramite Instagram, a distanza di mesi dalla conferenza stampa a Sanremo 2023, dove avevano reso nota l’intenzione di convolare a nozze.

Il loro legame è stato spesso raccontato attraverso la musica, inclusi i momenti di difficoltà, affrontati apertamente anche in interviste e testi. Tuttavia, stavolta il silenzio social alimenta il mistero: i due non hanno smentito né confermato le voci.

