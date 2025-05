Cristina Plevani: ‘Papà in carcere, mamma morta presto, ma ho sempre camminato a testa alta’

Cristina Plevani a Verissimo

La prima vincitrice del Grande Fratello nel cast de L’Isola dei Famosi

Emozionata e sincera, Cristina Plevani è tornata sotto i riflettori dopo anni di silenzio. Ospite a Verissimo, l’ex vincitrice del primo Grande Fratello ha raccontato il lato più nascosto della sua vita, fatto di lutti, traumi familiari e una forza che non ha mai smesso di guidarla.

Cristina Plevani a Verissimo: ‘Papà fu arrestato, lo credevo innocente’

Cristina Plevani ha ricordato la figura del padre con grande affetto, nonostante un passato difficile:

“Lo adoravo. Ma a 11 anni gli spararono, e a 16 venne arrestato. All’inizio non voleva che andassi a trovarlo in carcere, poi iniziai a scrivergli lettere. Ho sempre creduto alla sua innocenza, anche se sapevo che qualcosa non tornava”.

Nonostante tutto, non ha mai provato vergogna:

“Non ho mai visto nulla di strano in casa. Camminavo a testa alta. Forse papà non aveva un lavoro ‘normale’, ma per me restava il mio punto di riferimento”.

‘Mamma se n’è andata troppo presto’

Pochi anni dopo, un altro colpo:

“Mio padre morì nel 1994 per un incidente, mia madre due anni dopo per un tumore. Avevo poco più di 20 anni. All’epoca non metabolizzai subito la loro morte. Solo dopo il Grande Fratello ho sentito tutto il peso della loro assenza”.

Una mancanza che ancora oggi si fa sentire:

“Avrei voluto il loro consiglio, il loro sguardo. Anche adesso, ne sento la mancanza”.

Il ritorno in TV: ‘Non sono più abituata’

Cristina Plevani tornerà in televisione come concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

“Sono emozionata, non sono più abituata”, ha detto sorridendo a Silvia Toffanin.

La notorietà, però, non l’ha mai cercata: “Dopo il Grande Fratello ho ricevuto tanto affetto, e ancora oggi la gente mi riconosce. Ma ho scelto una vita diversa”.

‘L’amore? Sto bene da sola’

La vita sentimentale? “L’amore non c’è. Sto bene da sola. Ho preso tante batoste”.

Cristina racconta di una breve convivenza con il padre di una bambina, Caterina, con cui ha ancora oggi un forte legame:

“Con la sua mamma, Roberta, siamo vicine di casa e molto legate. È una storia strana, ma mi ha regalato loro due”.

Nessun rimpianto:

“Potrei anche essere aperta a una storia, ma niente più convivenze. Ognuno a casa sua”.