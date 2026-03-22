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GF Vip 2026, bufera su Dario Cassini: frasi choc in casa, ‘Va squalificato’

DiRedazione

Pubblicato: 22 Mar, 2026 - ore: 23:08 #Dario Cassini, #GF VIP
Dario CassiniDario Cassini

GF Vip 2026, il primo caso esplode dopo pochi giorni

Doveva essere il rilancio del reality.
Invece, a pochi giorni dalla partenza, il Grande Fratello Vip 2026 si ritrova già nel pieno della polemica.

Gli ascolti faticano e, nel frattempo, scoppia il primo caso mediatico.
Al centro: Dario Cassini, finito sotto accusa per una serie di uscite che hanno incendiato pubblico e social.

La frase choc ad Antonella Elia

Il primo episodio avviene in cucina, durante un momento apparentemente leggero con Antonella Elia.

Cassini prova a scherzare, ma il risultato è tutt’altro che ironico:
“Se lo rovesci posso abusare di te?”

Una frase che scatena immediatamente reazioni indignate.
Per molti spettatori, il limite tra battuta e offesa è stato ampiamente superato.

‘Ho detto mele, ric….e’

A complicare ulteriormente il quadro arriva un secondo episodio.

Parlando con Renato Biancardi, Cassini pronuncia un termine considerato offensivo e omofobo. “Ho detto mele, ric..ione”.
Si accorge subito della gaffe e prova a correggersi:
“Ho detto riccone”.

Una giustificazione che però non convince.
I video circolano online in pochi minuti e, per molti utenti, l’audio lascia pochi dubbi.

Social in rivolta: il caso diventa virale

Su X e altre piattaforme, il nome di Cassini diventa rapidamente trending topic.

Commenti, critiche, richieste di provvedimenti.
Il pubblico si divide, ma il clima è chiaro: la vicenda non passa inosservata.

In molti chiedono un intervento della produzione.
Altri parlano di ennesimo esempio di linguaggio fuori tempo.

La produzione cosa farà?

La domanda ora è una sola:
il Grande Fratello Vip interverrà oppure no? In tanti sui social chiedono un provvedimento disciplinare esemplare. In molti invocano la squalifica di Dario Cassini.

La prossima puntata, in onda il 24 marzo, sarà decisiva.
Il reality dovrà scegliere se affrontare il caso apertamente o lasciarlo scivolare.

Una scelta che potrebbe pesare — e non poco — anche sugli ascolti.

Un concorrente già sotto osservazione

In poche ore, Cassini è passato da concorrente “leggero” a protagonista delle polemiche.

Due episodi ravvicinati, entrambi discutibili, che lo mettono già sotto pressione.
E che riaprono il solito dibattito:
dove finisce l’ironia e dove inizia il limite?

Un reality già in difficoltà

Il caso arriva nel momento peggiore.

Il GF Vip 2026, condotto da Ilary Blasi, non ha ancora trovato la spinta giusta.
E questo tipo di polemiche rischia di spostare l’attenzione dal gioco al caos mediatico.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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