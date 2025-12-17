Notizie Audaci

Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales, nuovi indizi: le foto di notte sotto casa del conduttore

Pubblicato: 17 Dic, 2025 - ore: 19:01 #gossip, #Rocio Muñoz Morales, #Stefano De Martino
Stefano De Martino e Rocio Munoz MoralesStefano De Martino e Rocio Munoz Morales

Le foto e la ricostruzione della notte

Il gossip su Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales torna al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione di nuove immagini da parte del settimanale Diva e Donna. Le fotografie, scattate in momenti diversi ma nella stessa serata, ritraggono i due volti noti dello spettacolo italiano fuori dal portone di casa del conduttore di Affari Tuoi.

Secondo quanto ricostruito dalla rivista, De Martino sarebbe rientrato nel suo palazzo intorno alle 21:50, da solo. Circa quattro ore più tardi, nel cuore della notte, sarebbe invece uscita Rocío Muñoz Morales, nel tentativo – scrive il settimanale – di evitare incontri o sguardi indiscreti.

Diva e Donna rilancia: ‘Notte d’amore’

Diva e Donna dedica alla presunta liaison la cover story per la seconda settimana consecutiva, titolando senza mezzi termini:
“Le uniche foto della love story segreta. Notte d’amore a casa di lui. Lei è uscita dal portone in piena notte”.

Il servizio fotografico non mostra scene esplicite né momenti di coppia, ma insiste su un elemento chiave: la lunga permanenza di Rocío all’interno dello stesso palazzo di De Martino, circostanza che ha riacceso le indiscrezioni su una frequentazione riservata, mai ufficializzata.

Le smentite e le versioni contrastanti

Solo pochi giorni fa il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, aveva riferito una smentita netta attribuita a fonti vicine all’attrice spagnola:
«Rocío smentisce nella maniera più totale: non stanno insieme».

Secondo Alessi, dopo la separazione da Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales si sarebbe dichiarata single. Anche De Martino, dal canto suo, risulta libero dopo la fine della relazione con Caroline Tronelli, nata la scorsa estate.

Le immagini pubblicate ora, però, sembrano mettere in discussione quella versione, senza fornire prove definitive ma alimentando nuovi interrogativi.

Il gossip varca i confini italiani

La vicenda non si è fermata ai confini nazionali. In Spagna, Paese d’origine dell’attrice, anche il quotidiano El Mundo.es ha rilanciato la notizia, parlando apertamente di due personaggi “segretamente innamorati”.

Secondo la stampa iberica, la presunta relazione potrebbe essere ufficializzata durante le vacanze di Natale, ipotesi che al momento resta priva di conferme.

Silenzio dai diretti interessati

Al momento né Stefano De Martino né Rocío Muñoz Morales hanno commentato pubblicamente le immagini o le ricostruzioni dei settimanali. Un silenzio che, come spesso accade nel mondo del gossip, contribuisce ad alimentare l’attenzione mediatica.

Le foto non chiariscono la natura del rapporto, ma segnano un punto fermo: la frequentazione, se esiste, non è più solo una suggestione. E il racconto della “notte al portone” resta, per ora, l’unico elemento concreto su cui il gossip continua a costruire le sue ipotesi.

Un viaggio quotidiano che va dall'approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

