Diamond’s Lion Award a Mogliano Veneto con Nikita Pelizon guest star

In Veneto per la prima volta. Sabato 11 novembre, a partire dalle ore 19:00, la prestigiosa Villa Braida di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, ospiterà la prima kermesse veneta del Diamond’s Lion Award, premio dedicato agli influencer emergenti e ai creator appartenenti a diversi settori del web e del mondo del lavoro.

La serata evento, curata dall’associazione Cinema on Demand, sarà presentata da Chiara Perale, mentre la modella e influencer Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 2023, sarà guest star e madrina dello show. Dopo un’attenta e scrupolosa selezione, sono stati scelti circa una trentina dei migliori influencer emergenti, ma solo dieci di loro, però, entreranno nella classifica ufficiale a insindacabile e preciso giudizio di una giuria tecnica.

I primi tre finalisti riceveranno un premio creato dall’artista internazionale Simon del Grillo. Tra gli ospiti di spicco, il pianista fuori posto Paolo Zanarella, che si esibirà in una live performance, e il direttore di Visto Carlo Faricciotti.

Ospite il pianista Paolo Zanarella, in giuria Tomas Fierro e Margherita Slupska

Presente anche Radio Wellness come media partner. La giuria, invece, sarà presieduta da Mattia Pagliarulo, press agent e penna di Novella 2000 e Dagospia, affiancato da Tomas Fierro, ex protagonista di Uomini e Donne e attuale volto di Diretta Stadio su 7 Gold, e Margherita Slupska dell’agenzia Star Event’s & Rent. Alla serata si potrà accedere solo su invito, per accreditarsi contattare esclusivamente la Star Event’s & Rent di Valenza (AL).