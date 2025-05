Diletta Leotta al compleanno di Elodie: look da diva e incontro imprevisto con l’ex Can Yaman

Diletta Leotta e Cana Yaman quando erano fidanzati

Una serata tra paillettes e vecchie fiamme: la festa di Elodie si trasforma in un momento da soap

Elodie ha compiuto 35 anni e, come da tradizione, ha festeggiato con stile in grande compagnia. La cantante romana ha scelto Milano per il suo party esclusivo, articolato in due momenti distinti: una cena raffinata al ristorante Casa Giardino, seguita da un after party scatenato al Botox Matinée, noto locale in zona Lambrate.

Tra gli ospiti più attesi e vicini alla festeggiata c’era ovviamente Diletta Leotta, amica storica e anche damigella d’onore al suo recente matrimonio con il portiere Loris Karius. La presenza della conduttrice sportiva ha attirato fin da subito l’attenzione dei presenti, ma a rendere la serata ancora più interessante ci ha pensato un incontro inaspettato: al ristorante si trovava anche Can Yaman, ex fidanzato della Leotta.

Diletta scintilla con un mini dress giallo, Elodie seduce in pizzo nero

La serata è stata un trionfo di stile e charme. Diletta Leotta ha sfoggiato un mini abito giallo scintillante, aderente e luminoso, perfettamente in tema con l’atmosfera glam della serata. A risponderle, la festeggiata Elodie, con un audace abito in pizzo nero trasparente, arricchito da piume e una sensuale stringa frontale.

Le due amiche hanno catalizzato gli sguardi durante l’intera serata, tra sorrisi, brindisi e coreografie improvvisate sotto le luci del locale. Tuttavia, l’atmosfera brillante del party ha avuto un improvviso cambio di tono quando si è diffusa la notizia di un ospite “scomodo” a pochi metri di distanza.

Can Yaman a pochi passi: l’incrocio che nessuno si aspettava

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, al ristorante dove si è tenuta la cena, a pochi tavoli di distanza da Diletta e il resto del gruppo, era seduto proprio Can Yaman, l’attore turco con cui la conduttrice ha avuto una chiacchierata relazione nel 2021.

Un amore che all’epoca aveva fatto sognare milioni di fan, tra paparazzate romantiche, viaggi a cavallo e persino voci su una proposta di matrimonio, poi mai confermata. La storia tra i due è durata circa dieci mesi e si è conclusa senza mai troppi dettagli, anche se la Leotta, in un’intervista a Verissimo, aveva ammesso: “È un periodo difficile, siamo lontani”.

Quella di domenica 5 maggio, però, è stata la prima volta in cui i due si sono trovati così vicini pubblicamente dopo anni.

“Incidente diplomatico sfiorato”: tensione o indifferenza?

La fonte parla chiaramente di un “incidente diplomatico sfiorato”, ma senza specificare se vi sia stato un vero scambio tra i due ex. La cena si sarebbe svolta in relativa tranquillità, anche se è facile immaginare un certo imbarazzo, soprattutto considerando che entrambi sono ora lontani sentimentalmente: Diletta ha costruito una famiglia con Karius e la loro piccola Aria, nata nel 2023.

Da parte di Can Yaman, invece, nessuna dichiarazione, ma il silenzio potrebbe raccontare più di mille parole. Dopo la cena, il gruppo si è spostato al Botox Matinée per il party notturno, dove l’atmosfera si è alleggerita e la musica ha preso il sopravvento. Nessun segnale dell’attore turco al locale: probabilmente ha evitato di partecipare alla seconda parte dell’evento.

Un compleanno pieno di glamour ma con un retrogusto inaspettato

La festa di compleanno di Elodie, in apparenza tutta paillettes, cocktail e selfie sorridenti, ha quindi avuto una sottotrama quasi da serie TV. L’incontro tra Diletta Leotta e Can Yaman aggiunge un tocco di mistero e nostalgia a una serata che doveva essere soltanto celebrativa.

Una cosa è certa: tra sguardi incrociati o completamente evitati, quella cena al Casa Giardino resterà negli annali del gossip, almeno per i fan più affezionati.

Diletta ed Elodie: amicizia vera sotto i riflettori

Nonostante l’imprevisto, la complicità tra Elodie e Diletta è rimasta il vero cuore della serata. Le due si sono divertite senza freni, tra stories condivise, risate e brindisi. La loro amicizia è uno degli esempi più solidi del mondo dello spettacolo: non è solo una questione di apparire insieme, ma di esserci l’una per l’altra nei momenti che contano, anche quelli più delicati come un incontro con un ex.