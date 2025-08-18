Notizie Audaci

Diletta Leotta e il party da urlo in spiaggia tra trasparenze e polemiche sui social

DiRedazione

Pubblicato: 18 Ago, 2025 - ore: 19:48 #compleanno, #Diletta Leotta
Diletta Leotta con la figlia e Karius in occasione della doppia festa di compleannoDiletta Leotta con la figlia e Karius in occasione della doppia festa di compleanno

Festa in spiaggia per mamma e figlia

Diletta Leotta ha celebrato il suo 34° compleanno il 16 agosto, nello stesso giorno in cui la figlia Aria ha compiuto 2 anni. La festa si è svolta a Brucoli, in Sicilia, con amici e familiari presenti, tra cui il marito Loris Karius e l’amica del cuore Elodie.

Il look scintillante che divide

La conduttrice ha scelto un abito traforato in lustrini argentati, abbinato a un bikini coordinato, mentre Elodie ha optato per un modello black vedo-non-vedo. L’outfit di Diletta Leotta ha catturato l’attenzione dei follower sui social, generando commenti sia positivi che critici: alcuni hanno ritenuto l’abito poco adatto per il compleanno di una bambina, altri hanno apprezzato la coerenza stilistica della conduttrice.

Decorazioni e atmosfera

La festa era a tema total pink, con palloncini, festoni personalizzati e due torte a tre piani: una per la figlia, decorata con piccoli scoiattoli rosa, e una per Diletta, ricoperta di panna e frutta. Gli invitati hanno posato accanto a mamma e figlia per le foto ricordo, creando un’atmosfera familiare e divertente.

Gli ospiti

Oltre al marito Karius e all’amica Elodie, erano presenti le amiche Clizia Incorvaia e Francesca Muggeri. L’evento è stato organizzato da Panta Rhei, noto per la cura dei dettagli e degli allestimenti esclusivi.

Reazioni sui social

Non sono mancati commenti critici sul look della Leotta, accusata di voler attirare l’attenzione su di sé durante la festa della figlia. Nonostante questo, la conduttrice ha confermato il suo stile sensuale e coerente con la propria immagine pubblica, celebrando con gioia la doppia ricorrenza.

Diletta Leotta
Diletta Leotta

