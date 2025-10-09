Francesca Fagnani

Francesca Fagnani pizzicata a Roma: discussione con una vigilessa dopo una multa in Ztl

“Da belva ad agnellino.” Così il settimanale Oggi descrive la scena che ha visto protagonista Francesca Fagnani, la conduttrice del celebre talk show Belve, sorpresa nel centro di Roma durante una discussione animata con una vigilessa.

Motivo del contendere? Una multa per sosta vietata nel cuore del Ghetto, zona a traffico limitato dove la giornalista avrebbe parcheggiato senza il necessario contrassegno.

La scena nel cuore della capitale

Secondo quanto riportato dal settimanale Francesca Fagnani era ferma con la sua auto in una via interna della Ztl del Ghetto romano, a due passi dal Portico d’Ottavia. Una zona elegantissima ma rigidamente controllata dai vigili urbani.

L’agente si sarebbe avvicinata per verbalizzare la violazione, ma la conduttrice, appena accortasi di quanto stava accadendo, avrebbe tentato di spiegarsi — prima in modo deciso, poi con toni più concilianti.

Testimoni presenti, tra cui un portiere di condominio che ha assistito alla scena, parlano di un confronto acceso ma civile, durato alcuni minuti. Alla fine, tuttavia, la multa è stata confermata e la conduttrice si è vista costretta a spostare l’auto.

Le immagini esclusive di Oggi

Il settimanale ha pubblicato una serie di fotografie esclusive, che mostrano la conduttrice visibilmente contrariata mentre dialoga con la vigilessa.

In una delle immagini, la Fagnani — look total black, telefono in mano — sembra cercare una via di mediazione. In un’altra, appare più rassegnata, forse nel momento in cui l’agente conclude la compilazione del verbale.

“Oggi la regina delle interviste scomode si è ritrovata dall’altra parte delle domande,” scrive con ironia la rivista, sottolineando il paradosso di una giornalista abituata a incalzare gli altri che, per una volta, si trova “messa sotto torchio”.

Dal microfono alla multa: l’altra faccia di “Belve”

Per Francesca Fagnani, 48 anni, è un periodo intenso. Manca poco al ritorno di Belve su Rai 2, programma cult in cui la conduttrice mette alla prova politici, artisti e personaggi pubblici con domande dirette e spesso spietate.

Nelle ultime settimane, sui social, sono trapelate indiscrezioni sugli ospiti della nuova edizione: tra i nomi più chiacchierati, spiccano Belen Rodriguez e Isabella Rossellini con Maria De Filippi che dovrebbe avere un ruolo speciale in questa edizione.

La giornalista, abituata a gestire conversazioni taglienti con aplomb glaciale, stavolta si sarebbe trovata in difficoltà nel ruolo di “interrogata”.

Secondo quanto riporta Oggi, “prima ha parlato in tono deciso, poi ha cercato di smorzare la situazione con una voce più dolce”. Ma la vigilessa, inflessibile, ha concluso il verbale.

Multa inevitabile

Anche dopo aver ricevuto la contravvenzione, la conduttrice avrebbe tentato di riparcheggiare poco più avanti, sempre nella stessa Ztl.

Non è chiaro se sia stato elevato un secondo verbale, ma la scena ha rapidamente fatto il giro dei social, tra ironie e solidarietà.

“Succede anche ai migliori”, commenta qualcuno su X. “Le Belve non si addomesticano neanche con il blocchetto dei vigili”, ironizza un altro utente.