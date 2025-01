Don Backy boccia i Festival di Sanremo di Amadeus: ‘Di musica non ne capisce’ 

Don Backy, cantautore noto per il suo passato nel Clan di Adriano Celentano e per il suo essere fuori dagli schemi, non le manda certo a dire. Forse è anche per questo non frequenta molto il piccolo schermo.

Le stoccate al vetriolo di Don Backy a La Volta Buona sui Festival di Sanremo di Amadeus

Durante la puntata del 2 gennaio de La Volta Buona ha puntato il dito contro Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo negli ultimi cinque anni, criticandolo senza mezzi termini nonostante gli ascolti record e il successo consolidato.

Ma le frecciate non si sono fermate qui: nel mirino del cantautore sono finiti anche Claudio Baglioni, Carlo Conti e persino Teo Teocoli. Don Backy ha espresso chiaramente la sua opinione durante il gioco del Tritavolte con Caterina Balivo. “Amadeus? È il peggiore tra i direttori artistici del Festival” – ha dichiarato senza giri di parole. “Il successo del Festival dipende da tanti fattori, ma non mi dire che ha ascoltato le canzoni che poi sono state selezionate. Io non gli do nessun tipo di competenza per poi scegliere e dire: ‘Questa sì e questa no’. Di musica non ne capisce. Cinque anni di successi sono legati ad altri fattori: agli ospiti e alla sua capacità di intrattenere il pubblico“.

Le stoccate a Carlo Conti e Baglioni

Non solo il conduttore de La Corrida. Don Backy ha raccontato un episodio legato a Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival in passato. “Gli mandai un pezzo bellissimo per Sanremo, ma non lo prese. Mi disse che era molto valido e di riprovarci l’anno dopo. Io però non ci ho più provato. L’anno successivo, lui mi scrisse: ‘Mi dispiace, non sei entrato nei finali’. Ma che dici? Nemmeno l’ho rimandata la canzone! È inutile mandare certi messaggi.”

Don Backy a La Volta Buona

Nemmeno Carlo Conti è stato risparmiato. “Gli feci sentire una canzone quando fu direttore artistico per la prima volta. Mi disse che gli era piaciuta molto, ma sto ancora aspettando una risposta. C’è poco altro da aggiungere”. Infine, una stoccata anche a Teo Teocoli. Don Backy lo ha accusato di non averlo mai invitato nelle sue trasmissioni ed è tornato sull’aneddoto del prestito al versatile comico. Poi ha punzecchiato Gianni Morandi di “aver offerto ben poco” alla Nazionale cantanti che sarebbe stata creata da lui e non dall’artista originario di Monghidoro.