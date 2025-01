Sanremo 2025, vincitore del Festival e Geppi Cucciari potrebbero affiancare Carlo Conti

Si susseguono le trattative per scegliere i co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio. Tra i nomi più accreditati, come anticipato Dagospia, spuntano quelli di Mahmood e Geppi Cucciari.

Carlo Conti medita di riportare Mamhood sul palco di Sanremo 2025 come co-conduttore

Il cantante è una delle scoperte di Carlo Conti che lo ha seguito fin da giovane nel concorso Area Sanremo che Mahmood si aggiudicò nel 2015. Geppi Cucciari conduce ‘Splendida Cornice’ su Rai 3 ed è nota per la sua brillantezza e simpatia in conduzione. Mahmood e Cucciari sono alcuni dei nomi fatti da Conti per Sanremo 2025 che trovano conferma negli uffici competenti Rai, mentre, come risulta a LaPresse, uno dei nomi papabili più gettonati, Annalisa, non trova nessuna conferma.

Il direttore artistico ha confermato che Selvaggia Lucarelli avrà un ruolo nella nuova edizione di Sanremo mentre Giulia De Lellis dovrebbe far parte della squadra Alessandro Cattelan per il Dopo Festival e giudicare gli outfit degli artisti in gara.