Donatella Rettore, stoccata a Cinquetti e botta e risposta con Scanu

La terza puntata di Ora o Mai Più, andata in onda sabato 25 gennaio su Rai 1, ha visto Donatella Rettore accendere il dibattito in studio con la sua schiettezza e i suoi giudizi pungenti. La cantante, tutor della concorrente Carlotta, è stata protagonista di un vivace scambio di battute con Gigliola Cinquetti e di un acceso confronto con Valerio Scanu.

Critiche a La Pioggia di Gigliola Cinquetti

Durante la prima manche del programma, in cui i concorrenti si esibiscono in duetti con i loro tutor interpretando brani celebri, Gigliola Cinquetti e Pierdavide Carone hanno cantato La Pioggia, canzone che la Cinquetti portò al Festival di Sanremo nel 1969, classificandosi al sesto posto.

Al termine dell’esibizione, è arrivato il momento dei giudizi, e Donatella Rettore non ha risparmiato critiche. “No comment la canzone, non mi piace proprio,” ha dichiarato senza mezzi termini. Rivolgendosi a Pierdavide, ha aggiunto: “Mi dispiace per lui, è una brutta canzone. Gli do un cinque. Lo voterò quando lo sentirò cantare davvero, ma questa canzone non lo valorizza. Lo vedo più adatto a sonorità di Lucio Dalla o Lucio Battisti. Ma di che anno è questa canzone?”

La risposta di Gigliola Cinquetti non si è fatta attendere: “Questa è una canzone che può non piacere effettivamente, ma ti ricordo che in Francia è stata un grande successo, arrivando al primo posto nella HitParade. Però, certo, può non piacere.” La tensione tra le due artiste era palpabile, e lo scambio ha catturato l’attenzione del pubblico.

Scontro con Valerio Scanu

Ma non è tutto. Donatella Rettore ha avuto un acceso confronto anche con Valerio Scanu, che in una clip mostrata durante la puntata aveva dichiarato di sentirsi “sulle scatole” di molte persone. Scanu, cercando di chiarire il contesto, ha spiegato: “Era un discorso generico, non si parlava della giuria. Io non ho una faccia molto simpatica, almeno stando a quello che leggo sul web.”

A quel punto, Rettore è intervenuta con una stoccata: “Io sul web non ci vado, ma sento i tuoi commenti qui, negli spot che fai. Valerio, fatti un bel bagno d’umiltà. Canti benissimo, però…”

La replica di Scanu è stata immediata e visibilmente infastidita: “Guarda, questo luogo comune potevi risparmiartelo. Tra l’altro, sei una delle persone che, prima di adesso, mi stava più simpatica qui dentro. Noi facciamo delle clip, sono discorsi generici. Se dico ‘sento di stare sulle scatole a molta gente’ e poi mettono la tua foto, non significa che mi stai sulle scatole tu.”

Un mix di talento e tensioni

Tra giudizi taglienti e battibecchi, la terza puntata di Ora o Mai Più ha confermato l’energia esplosiva di Donatella Rettore, capace di animare il dibattito in studio. Le sue parole, dirette e senza filtri, hanno diviso il pubblico e i protagonisti, creando momenti di grande tensione e coinvolgimento