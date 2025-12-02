Notizie Audaci

Dov’è stato girato il nuovo Sandokan: l’Italia diventa Borneo, Malesia e Singapore, la serie parte col botto

Pubblicato: 2 Dic, 2025 - ore: 19:13
Can Yaman e Alessandro Preziosi in SandokanCan Yaman e Alessandro Preziosi in Sandokan

Share del 33.9% per il nuovo Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi

Il nuovo Sandokan è partito come un ciclone: 5 milioni e 755mila spettatori e un “monstre” 33,9% di share nel debutto del 1° dicembre su Rai 1.

Una rinascita epica per la Tigre della Malesia, interpretata da Can Yaman, con Ed Westwick e Alessandro Preziosi, e soprattutto una produzione che ha trasformato mezza Italia in un immaginario sud-est asiatico credibile, cinematografico, sorprendente.

Ma dove è stata girata davvero questa super–serie? La risposta è: molto più vicino di quanto sembri.

L’Italia che diventa Borneo e Brunei: tra Formello, Toscana e Lazio

La serie racconta una storia esotica, ambientata tra Borneo, Singapore e Labuan, ma la sua anima visiva è al 90% italiana.

Gli interni sono stati ricostruiti negli Studios di Formello, mentre la foresta tropicale è nata tra:

  • Cascate di Chia (Viterbo)
  • Lago di Vico
  • Roma e i Castelli Romani (Albano Laziale)
  • Parco Laghi dei Reali di Tivoli

Il fiore all’occhiello? Il Castello di Sammezzano, a Leccio (Toscana), trasformato nel Sultanato del Brunei.
Un palazzo moresco reale che sembra progettato apposta per Sandokan.

La Calabria diventa Labuan: il set più gigantesco della produzione

La vera rivelazione è la Calabria, protagonista assoluta delle riprese e sostenuta dalla Calabria Film Commission.

Qui sono nati:

  • La Labuan coloniale, ricostruita nell’ex area industriale Sir di Lamezia Terme (consolato, prigioni, bordelli, mercati)
  • Il porto malese presso il Castello Aragonese di Le Castella (Crotone)
  • Le distese tropicali di Grotticelle (Ricadi) e Capo Vaticano
  • Le paludi e le zone umide dei Laghi La Vota (Gizzeria)
  • Le grotte naturali di Tropea, usate come rifugi dei pirati

Una produzione che solo in Calabria ha impiegato 150 fissi, 100 giornalieri e 3.000 comparse in 100 giorni.
Con un ritorno economico doppio rispetto agli investimenti.

Thailandia e Réunion: le uniche due location estere

Per dare respiro internazionale alla serie, alcune sequenze sono state girate in:

  • Thailandia (giungle e coste tropicali)
  • Isola della Réunion, vicino al Madagascar, per panorami vulcanici e oceani aperti

Il minimo necessario: perché la sfida era dimostrare che “il Sud-Est asiatico può nascere in Italia”.

Navi, oceani digitali e videowall da 300 metri

Le navi sono un personaggio della serie.
Sono state ricreate in studio: interni, esterni, polena malese e persino una sezione del Royalist di Lord Brooke lunga 25 metri.

Il mare? Digitale. Grazie a un videowall immersivo da 300 mq installato nel Teatro 7 di Formello, che ha generato:

  • cieli,
  • tempeste,
  • orizzonti,
  • tramonti di una Malesia mai navigata.

La società EDI – Effetti Digitali Italiani ha firmato CGI, tigre digitale, porti, arcipelaghi, set extension e modelli in scala.

Costumi e scenografie: una lingua visiva che riscrive Sandokan

Il nuovo Sandokan vive nei dettagli.
I costumisti Angelo Poretti e Monica Saracchini hanno costruito non un look, ma un linguaggio:

  • contaminazioni asiatiche
  • estetica da graphic novel
  • materiali riciclati (tappi, metalli, plastica, abiti rigenerati)
  • pirati “vestiti di battaglie”

Una scelta ecologica e simbolica, che trasforma ogni costume in un pezzo di narrazione.

Dalla leggenda di Kabir Bedi al mito che rinasce 50 anni dopo

Il Sandokan del 1976 conquistò 27 milioni di italiani e venne venduto in 85 Paesi.
Il nuovo Sandokan punta a un pubblico transgenerazionale: “tre o quattro generazioni davanti allo schermo insieme”.

E per chi vuole vedere tutto dal vivo, c’è la mostra:

📍 Lamezia Terme – Backlot Calabria Film Commission
🗓 Fino al 27 gennaio 2026
Dal martedì alla domenica, 9-16.30

Si può letteralmente camminare dentro Labuan e Singapore, tra navi, costumi e oggetti di scena.



(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

