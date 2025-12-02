Paola Perego scivola al GialappaShow, la reazione nel segno dell’ironia: ‘Il Mago Forest dà alla testa’

Paola Perego conduttrice della settima puntata di Gialappa Show con Mago Forest

La discesa dalle scale e il doppio scivolone in diretta

Un ingresso “ad effetto”, ma non esattamente quello previsto.

Paola Perego, co-conduttrice della settima puntata del GialappaShow su Tv8, è arrivata in studio con sorriso impeccabile, look perfetto e passo deciso. Ma la discesa dalla caratteristica scala a chiocciola ha subito tradito la presentatrice.

Prima un leggero scivolone, recuperato con eleganza, poi una seconda caduta proprio al termine della scala, mentre in sottofondo i Gialappi ironizzavano con un: «È caduta!».

Nulla di grave, nessuna conseguenza: Paola si è rialzata immediatamente e ha proseguito la diretta senza scomporsi, accanto al solito irresistibile Mago Forest.

Come da tradizione del programma, l’autoironia è la chiave di tutto.

Poche ore dopo la messa in onda, la conduttrice ha pubblicato su Instagram il video del momento, accompagnandolo con una frase che è già diventata virale:

«Il Mago Forest dà alla testa».

Un modo leggero e divertito per ridimensionare l’imbarazzo e strappare un sorriso ai follower.

E così il “quasi incidente” si è trasformato in uno dei momenti più commentati della puntata.

Una serata brillante nonostante l’imprevisto

Dopo la caduta, Paola Perego ha condotto la puntata con sicurezza e ritmo, affiancando Michele Foresta in sketch, gag, presentazioni e interazioni con gli ospiti.

La discesa movimentata è stata quindi solo un piccolo imprevisto in una serata che l’ha vista protagonista, confermando la sua professionalità e la capacità di non perdere mai il sorriso.

Il GialappaShow, con la sua miscela di comicità surreale, imitazioni e interventi “fuori campo”, ha valorizzato la presenza della Perego, che si è prestata al gioco con lo spirito giusto.

Dai momenti difficili al ritorno alla leggerezza

Dietro la naturalezza mostrata in studio si nasconde però un percorso personale complesso.

Negli ultimi anni, Paola Perego ha affrontato alcune prove molto dure:

la scoperta di un tumore al rene , rimosso in tempo grazie a un intervento tempestivo;

, rimosso in tempo grazie a un intervento tempestivo; il grave incidente che ha coinvolto il marito, Lucio Presta, rimasto ferito in modo serio e sottoposto a un lungo recupero.

Due esperienze che l’hanno profondamente segnata e che lei stessa ha definito “svolte interiori”.

Oggi la conduttrice parla spesso di consapevolezza, di equilibrio ritrovato e di un rapporto diverso con la paura e con le priorità.

Una carriera costruita con disciplina e continuità

Nata a Monza nel 1966 e cresciuta a Brugherio, Paola Perego ha sempre rivendicato un’infanzia semplice, in una famiglia in cui disciplina e sacrificio erano la regola.

A soli 16 anni si trasferisce a Milano e inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, fino ad arrivare ai successi televisivi con Antenna 3, Rai e Mediaset.

Una carriera lunga e solida, costruita con costanza e carattere.

Sul fronte privato, dalla relazione con il calciatore Andrea Carnevale sono nati Giulia e Riccardo; nel 2011 è poi arrivato il matrimonio con Lucio Presta, manager e punto di riferimento nella sua vita professionale e personale.

L’immagine che resta: professionalità e autoironia

Alla fine, la scena più commentata della serata non è stata uno sketch, ma quel doppio scivolone trasformato in sorriso e leggerezza.

Un segno distintivo di Paola Perego: cadere, rialzarsi, scherzarci sopra e andare avanti.

In televisione come nella vita.