Edoardo Donnamaria: ‘Non sono trash, non rifarei il Grande Fratello’

“Sono contento di averlo fatto ma non lo rifarei”. Edoardo Donnamaria è tornato a parlare della sua esperienza al GF Vip in un’intervista rilasciata a Tv Blog confidando di non essere mai stato un fan del reality e di averlo seguito poco prima di diventare vippone della settima edizione.

“L’ho seguito poco e mi è capitato di chiedere scusa a Paolo Ciavarro che l’aveva fatto qualche anno fa. Lo prendevo in giro perché lì dentro piangeva sempre, poi ho capito che le esperienze sono reali e mi sono ricreduto” – ha riferito il trentenne sottolineando che prima di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà aveva fatto esperienze forti.

“A 17 anni ho fatto volontariato in Amazzonia, sono andato in visita agli orfanotrofi ed ho incontrato gente mutilata. Ho fatto il falegname ma anche il cameriere a New York ma a livello psicologico il Grande Fratello è stata l’esperienza più faticosa della mia vita”.

Edoardo Donnamaria non ha escluso la possibile partecipazione ad un altro reality in futuro. “Niente che abbia a che fare con il gossip che è la cosa più lontana da me. Farei L’Isola dei Famosi o Pechino Express, mi piacciono le prove fisiche, i giochi e la sopravvivenza”.

Il romano non sa ancora se tornerà a Forum ed al momento è concentrato su radio e sugli impegni musicali con il singolo Piccolo sole appena uscito. Chiosa finale sulla linea tracciata da Pier Silvio Berlusconi per il nuovo Grande Fratello dopo quanto accaduto nell’ultima edizione.

“Vuole eliminare il trash ma io con questo mondo non ho nulla a che fare. Dico troppe parolacce perché le amo… É una passione che mi ha tramandato nonno. Sono stato cacciato per le parolacce ma non per essere stato trash. Sono stato volgare ma non me ne vergogno”.