Selvaggia Lucarelli tra due show, Milly Carlucci chiarisce il futuro: cosa può succedere davvero

Lucarelli tra Ballando e GF Vip: cosa ha detto Milly Carlucci
Il passaggio di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip ha acceso il dibattito televisivo.
Da anni volto simbolo della giuria di Ballando con le stelle, la giornalista ha scelto di mettersi in gioco come opinionista nel reality di Canale 5.
Una scelta che ha sollevato più di una domanda sul suo futuro nel programma di Rai 1.
A fare chiarezza è stata Milly Carlucci, intervenuta nel salotto di Rai 3 di Tv Talk.
Le parole di Milly Carlucci: nessuna rottura
La conduttrice ha subito chiarito un punto fondamentale:
“Selvaggia è una professionista che non è legata a un contratto eterno con me… Io le posso dare lo spazio di Ballando con le stelle, poi lei fa altre scelte.”
Parole che allontanano l’idea di uno strappo.
Anzi, il tono è quello di chi lascia aperta ogni possibilità.
Il rapporto personale: “È nel mio cuore”
Il passaggio più significativo arriva subito dopo.
“L’amicizia e la stima sono grandissime… ci siamo messaggiate con reciproci in bocca al lupo.”
E ancora:
“Lei è nel mio cuore. Spero che ci siano tutte le circostanze per restare insieme.”
Una dichiarazione che pesa, soprattutto in un momento in cui il futuro televisivo di Lucarelli è oggetto di discussione.
Il nodo GF Vip: ascolti e dubbi sul futuro
L’esperienza di Lucarelli al Grande Fratello Vip, almeno per ora, non ha avuto l’impatto sperato.
Le prime quattro puntate del reality hanno registrato ascolti deludenti, alimentando voci su una possibile chiusura anticipata.
Un contesto che inevitabilmente incide anche sulle prospettive future dei protagonisti.
Carlucci e la filosofia di Ballando
Durante l’intervento, Milly Carlucci ha anche ribadito la linea del suo programma.
Con una battuta, ha commentato la presenza di volti di Ballando nel GF Vip:
“Voglio i diritti Siae”
Poi la spiegazione più seria:
“Cerchiamo sempre originalità. Evitiamo personaggi che hanno già raccontato tutto nei reality.”
Un principio chiaro, che però non sembra escludere automaticamente Lucarelli.
Un equilibrio ancora aperto
Al momento, non c’è una decisione definitiva.
Carlucci ha ammesso di non aver seguito direttamente Lucarelli nel ruolo di opinionista, anche per i ritmi serrati di lavoro.
Ma il punto centrale resta un altro: il rapporto tra le due non è in discussione.
Cosa può succedere ora
Il futuro di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle resta quindi aperto.
Tra nuove esperienze televisive e legami consolidati, la partita è ancora tutta da giocare.
E, almeno per ora, non si parla di addii.
Ma di possibilità.