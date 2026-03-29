Grande Fratello, Zeudi cambia tutto e sorprende i fan: il gesto che conferma la nuova storia

Grande Fratello, Zeudi Di Palma ufficializza la nuova relazione
Un gesto semplice, ma impossibile da ignorare.
Zeudi Di Palma, tra le protagoniste più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare la sua nuova relazione.
Lo ha fatto con una foto pubblicata sui social: uno scatto in cui bacia la sua nuova compagna.
Un’immagine che ha immediatamente fatto il giro del web.
Chi è la nuova fidanzata
La donna al suo fianco si chiama Scarlett Jade Plott, modella di 31 anni.
Il primo scatto di coppia ha raccolto migliaia di like e commenti in pochi minuti, alimentando la curiosità dei fan.
Un dettaglio non è passato inosservato: non è italiana, e in molti si chiedono già in che lingua comunichi la coppia nella quotidianità.
Dai rumor alla conferma ufficiale
Negli ultimi mesi, intorno alla vita sentimentale di Zeudi, si erano rincorse numerose indiscrezioni.
Presunti flirt, segnalazioni e ipotesi mai confermate.
Alcuni avevano persino sostenuto che l’ex Miss Italia fosse già impegnata ma avesse scelto di non esporsi per non deludere parte del fandom.
Ora, però, la scelta è chiara: niente più misteri.
Il passato al Grande Fratello e il fenomeno “Zelena”
Durante la sua esperienza nel reality, Zeudi Di Palma aveva attirato l’attenzione per la forte intesa con Helena Prestes.
Un rapporto che aveva appassionato il pubblico, dando vita al fandom “Zelena”, tra i più attivi e discussi sui social.
Un capitolo che oggi appare definitivamente chiuso.
Le parole sul “tipo ideale”
Già nelle settimane precedenti, Zeudi aveva parlato apertamente della sua idea di relazione durante una diretta su TikTok.
Parole che oggi assumono un significato diverso:
“Mi piacciono donne risolte, mentalmente stabili, con energia e positività.”
E ancora:
“Vorrei una persona con cui costruire qualcosa, anche una convivenza.”
Un identikit preciso, che molti fan oggi collegano proprio alla nuova compagna.
Una scelta senza filtri
Zeudi Di Palma non ha mai nascosto la propria bisessualità, affrontando sempre il tema con naturalezza.
Questa volta, però, ha deciso di fare un passo in più: vivere la relazione alla luce del sole.
Senza strategie, senza ambiguità.
La reazione del pubblico
Il web si è diviso.
Da una parte, entusiasmo e sostegno per la scelta di esporsi.
Dall’altra, sorpresa per una relazione che nessuno si aspettava venisse ufficializzata così.
Ma una cosa è certa:
quando basta una foto per raccontare tutto, il messaggio arriva forte e chiaro.