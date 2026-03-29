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Grande Fratello, Zeudi cambia tutto e sorprende i fan: il gesto che conferma la nuova storia

DiRedazione

Pubblicato: 29 Mar, 2026 - ore: 05:46
A sinistra Zeudi Di Palma con la nuova partnerA sinistra Zeudi Di Palma con la nuova partner

Grande Fratello, Zeudi Di Palma ufficializza la nuova relazione

Un gesto semplice, ma impossibile da ignorare.

Zeudi Di Palma, tra le protagoniste più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare la sua nuova relazione.

Lo ha fatto con una foto pubblicata sui social: uno scatto in cui bacia la sua nuova compagna.

Un’immagine che ha immediatamente fatto il giro del web.

Chi è la nuova fidanzata

La donna al suo fianco si chiama Scarlett Jade Plott, modella di 31 anni.

Il primo scatto di coppia ha raccolto migliaia di like e commenti in pochi minuti, alimentando la curiosità dei fan.

Un dettaglio non è passato inosservato: non è italiana, e in molti si chiedono già in che lingua comunichi la coppia nella quotidianità.

Dai rumor alla conferma ufficiale

Negli ultimi mesi, intorno alla vita sentimentale di Zeudi, si erano rincorse numerose indiscrezioni.

Presunti flirt, segnalazioni e ipotesi mai confermate.

Alcuni avevano persino sostenuto che l’ex Miss Italia fosse già impegnata ma avesse scelto di non esporsi per non deludere parte del fandom.

Ora, però, la scelta è chiara: niente più misteri.

Il passato al Grande Fratello e il fenomeno “Zelena”

Durante la sua esperienza nel reality, Zeudi Di Palma aveva attirato l’attenzione per la forte intesa con Helena Prestes.

Un rapporto che aveva appassionato il pubblico, dando vita al fandom “Zelena”, tra i più attivi e discussi sui social.

Un capitolo che oggi appare definitivamente chiuso.

Le parole sul “tipo ideale”

Già nelle settimane precedenti, Zeudi aveva parlato apertamente della sua idea di relazione durante una diretta su TikTok.

Parole che oggi assumono un significato diverso:

“Mi piacciono donne risolte, mentalmente stabili, con energia e positività.”

E ancora:

“Vorrei una persona con cui costruire qualcosa, anche una convivenza.”

Un identikit preciso, che molti fan oggi collegano proprio alla nuova compagna.

Una scelta senza filtri

Zeudi Di Palma non ha mai nascosto la propria bisessualità, affrontando sempre il tema con naturalezza.

Questa volta, però, ha deciso di fare un passo in più: vivere la relazione alla luce del sole.

Senza strategie, senza ambiguità.

La reazione del pubblico

Il web si è diviso.

Da una parte, entusiasmo e sostegno per la scelta di esporsi.

Dall’altra, sorpresa per una relazione che nessuno si aspettava venisse ufficializzata così.

Ma una cosa è certa:
quando basta una foto per raccontare tutto, il messaggio arriva forte e chiaro.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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