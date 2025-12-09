Chi sono i finalisti del Grande Fratello 2025 e perché la semifinale è esplosa su “Padre Chirurgo”

Anita, Giulia e Jonas sono tre dei quattro finalisti già decretati del Grande Fratello

I finalisti del Grande Fratello e l’ultimo televoto

Simona Ventura ha dato il via alla semifinale del Grande Fratello dell’8 dicembre con un motto che più che tv sembrava rituale: «Fuoco cammina con me». Ed effettivamente le fiamme non hanno tardato. Undici concorrenti in gioco, atmosfera tesa, premi in ballo ma anche confronti al vetriolo.

I nomi sono ormai tracciati: Giulia e Jonas, blindati già da settimane, raggiunti da Grazia e Anita al termine di una puntata che ha bruciato nervi, alleanze e strategie.

Il quinto posto, però, resta sospeso tra Omer e Domenico: il televoto si chiuderà il 15 dicembre in apertura dell’ultimo atto del reality di Canale 5.

Simona Ventura aumenta la posta e tenta Giulia e Jonas

Simona Ventura ha tentato il colpo di teatro: 40mila euro di bonus in cambio della rinuncia alla finale da parte di Giulia e Jonas.

Nessuno ha ceduto, nessuno ha mollato. Montepremi fermo a 110mila euro e stoccata immediata di Floriana Secondi: «Mancanza di coraggio». Poi il clima si è fatto tagliente. Prima il faccia a faccia Francesca–Donatella, velenoso ma calibrato.

La semifinale prende fuoco, Rasha esplode con Dolce e si scontra con Omer

Poi il crollo dell’equilibrio: Rasha contro Dolce – concorrente del GF Vip Kosovo ospite in casa per alcuni giorni – in una sequenza che sembrava scritta da un autore di juke-box televisivo impazzito. Il corpo come provocazione, il letto come set, la posa come arma, persino la banana trasformata in prova a carico di intenzioni seduttive. Rasha non ha smussato, non ha stemperato, non ha evitato: ha dato della rifatta, ha rivendicato la bellezza “naturale”, ha invocato Madre Natura e ribattezzato l’avversaria Padre Chirurgo.

Uno scambio di colpi chirurgicamente preciso, in tutti i sensi, chiuso con un abbraccio al vetriolo e un’uscita di scena studiata al millimetro. Pronta la replica di Dolce. “Mando avanti il mio fisico? Certo, ce l’ho! Se è vero che devo ringraziare il chirurgo e non madre natura? Praticamente il bue che dice cornuto all’asino“.

Rasha sarà protagonista di un altro confronto infuocato con Omer con il quale aveva iniziato una relazione nella casa del Grande Fratello. Relazione che non è decollata del tutto e che è definitivamente naufragata nei giorni scorsi. I due non se la sono mandate a dire.

Tutte le donne di questo #grandefratello rappresentano in pieno cosa significa l’invidia tra donne , Dolce nettamente superiore in tutto ! #grandefratello pic.twitter.com/fzRcmyTOH7 — precipitevolissimevolmente (@saures788) December 8, 2025

Piramidi, voti sbagliati e scuse finali

Il televoto flash ha poi ribaltato ancora: eliminate Donatella e Benedetta, mentre Anita si è guadagnata la finale con il 55% dei voti e la spinta di un fandom che vive di ship, meme e devozione digitale. La dinamica dei voti interni ha mandato in tilt anche i più esperti: parità, piramidi, base dorata, televoto improvviso. A pescare l’oro è stata Grazia, che ha scelto di sfidare Rasha che in precedenza si era auto votata salvo poi chiedere di modificare la sua decisione per votare Omer. Richiesta rispedita al mittente. Scontro diretto quindi, donna contro donna, come Grazia ha sottolineato nel momento della spiegazione postuma. Vittoria netta, 70%, e Rasha fuori. Lacrime e scuse per aver sfidato l’amica.

Telecamere spente per Domenico e Benedetta

Un minuto. Nessun audio, nessuna immagine. Un buio autorizzato, storico, mai accaduto prima.

Domenico e Benedetta accettano, i microfoni si spengono, lo studio esplode in illazioni. Studio in ebollizione, panel in visibilio, sospetto di conferma sentimentale. «Così confermano il rapporto».

