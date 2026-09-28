Elisa e Andrea Rigonat si separano dopo 18 anni: l’amore nato sul palco e una scelta vissuta nel silenzio

Elisa Toffoli e Andrea Rigonat

Dalla musica all’amore, poi il matrimonio

È durata quasi due decenni la storia tra Elisa Toffoli e Andrea Rigonat, ma oggi quel lungo percorso sentimentale sarebbe arrivato alla fine. La separazione della cantante e del chitarrista, produttore e compositore viene anticipata dal settimanale Chi e ripresa dal quotidiano Il Piccolo del Gruppo Nem.

Una notizia che arriva nel segno della discrezione che ha sempre caratterizzato la coppia. Secondo quanto riportato, la decisione sarebbe già nota da qualche tempo alla cerchia più stretta di amici e familiari, mentre tra Elisa e Rigonat sarebbe rimasto un rapporto rispettoso.

La loro storia aveva una particolarità: era nata proprio lavorando insieme sulla musica.

Il sodalizio professionale diventato una storia d’amore

Andrea Rigonat era da tempo al fianco di Elisa come chitarrista e produttore quando, nel 2008, il rapporto professionale si trasformò in una relazione sentimentale.

Negli anni il musicista ha costruito una carriera accanto ad alcuni dei nomi più importanti della musica italiana, collaborando, tra gli altri, con Laura Pausini, Tiziano Ferro, Marco Mengoni e Giorgia. Con Elisa ha condiviso tour, concerti e progetti discografici, diventando una presenza centrale anche nel percorso artistico della cantante.

Un legame quindi nato sul palcoscenico e cresciuto lontano dai riflettori della mondanità.

Due figli e il matrimonio a Grado

Dal loro rapporto sono nati due figli. Emma Cecile è venuta al mondo nel 2009, un anno dopo l’inizio della loro relazione, mentre nel 2013 è nato Sebastian.

Nel 2015 Elisa e Andrea Rigonat hanno poi scelto di sposarsi con una cerimonia celebrata nella basilica di Sant’Eufemia a Grado, in provincia di Gorizia.

Dopo il matrimonio, la coppia ha continuato a mantenere un profilo particolarmente riservato, proteggendo la propria vita familiare e lasciando che fosse soprattutto la musica a raccontare il percorso di Elisa.

La separazione sarebbe stata affrontata lontano dal gossip

Secondo le indiscrezioni riportate dalle fonti che hanno rilanciato la notizia, la separazione sarebbe stata gestita nel rispetto reciproco e con particolare attenzione ai due figli.

Non vengono indicati motivi alla base della decisione e, al momento, non risultano dichiarazioni pubbliche di Elisa o di Rigonat che aggiungano elementi sulle ragioni della fine del rapporto.

Proprio la scelta di non trasformare la vicenda privata in un racconto pubblico sembra essere in linea con il modo in cui entrambi hanno vissuto negli anni la loro relazione.

Elisa guarda già al nuovo capitolo musicale

La separazione arriva in una fase importante anche sul piano professionale per Elisa. Il 27 novembre è infatti prevista l’uscita di Kintsugi, il nuovo progetto discografico della cantautrice, sul quale al momento viene mantenuto il massimo riserbo.

Il titolo richiama l’antica tecnica giapponese che valorizza le fratture di un oggetto invece di nasconderle, ma qualsiasi collegamento tra il significato del progetto e la vicenda personale della cantante sarebbe, allo stato attuale, soltanto una supposizione.

Resta invece il dato di una storia lunga 18 anni, nata dalla musica, diventata una famiglia e poi un matrimonio. Oggi Elisa e Andrea Rigonat avrebbero scelto di proseguire su strade diverse, mantenendo però al centro il rapporto con i loro due figli e un legame costruito attraverso quasi vent’anni di vita condivisa.