Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Bianca Atzei a Verissimo, perché è finita la storia con Stefano Corti: ‘Resteremo una famiglia per Noa’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 22 Nov, 2025 - ore: 22:43 #Bianca Atzei, #Stefano Corti, #Verissimo
Bianca AtzeiBianca Atzei

La confessione a cuore aperto: “Un periodo non facile”

Ha deciso di raccontarsi a cuore aperto e senza filtri Bianca Atzei, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante, visibilmente emozionata, ha messo fine ai gossip e alle indiscrezioni che da mesi circolavano sulla sua relazione. Con parole misurate ma vere, ha confermato ciò che in molti sospettavano: la sua storia d’amore con Stefano Corti, volto de Le Iene, è arrivata al capolinea. “Il periodo non è facile, raccontare quello che mi succede è sempre difficile. Forse liberarmi un po’ mi fa stare meglio”, ha ammesso seduta nello studio in cui dice di sentirsi “a casa”.

Perché Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati

La relazione è ufficialmente finita da settembre, sebbene la coppia abbia continuato a proteggere la propria privacy e quella del piccolo Noa Alexander, nato nel gennaio 2023. Bianca racconta la loro storia come un grande amore che, però, ha smesso di correre nella stessa direzione. “Sorridiamo sempre, bisticciamo sempre. È stata una storia d’amore meravigliosa. Ma quando due strade non si incontrano più, è giusto parlarsi. È un amore che cambia, che si trasforma”.
Alla domanda di Toffanin su un possibile episodio scatenante, la cantante ha risposto con sincerità: “Non ci siamo più trovati. Abbiamo perso l’equilibrio e non siamo più andati d’accordo. Abbiamo fatto l’impossibile per riparare”.

Il ruolo di Noa e la paura dopo le minacce estive

Al centro di tutto, oggi come sempre, c’è Noa: il legame che unirà per sempre Bianca e Stefano. L’artista però racconta anche di un momento difficile vissuto lo scorso agosto, quando il compagno denunciò pubblicamente di essere stato minacciato da una persona che sosteneva di conoscere tutti i loro spostamenti. “Stefano fa tutto per proteggerci. Io avevo paura: ho lasciato Noa dai nonni e gli ho fatto iniziare la scuola più tardi”. Sulla vicenda stanno ancora lavorando le forze dell’ordine.

Le persone che le sono state accanto nei momenti più bui

Nonostante tutto, Bianca Atzei non si è mai sentita sola. “Una persona che mi è stata molto vicina è Annamaria Bernardini. Ci ha aiutati a capire che non era successo nulla di grave, solo che un amore bellissimo non poteva più essere così bello”.
Accanto a lei anche un amico speciale: Kekko dei Modà. “Un’anima sensibile, pura. Mi ha preso per mano e mi ha portato in studio. È stata una cura”.

Un amore che cambia forma ma resta nella famiglia

La fine della relazione non significa rottura definitiva nella quotidianità. “I rapporti con Stefano sono cordiali. Saremo sempre i genitori di Noa. Lui deve vedermi felice e sapere di avere una mamma forte”.

La fragile forza di Bianca: madre, artista e figlia

Nel suo racconto, Bianca parla anche della mamma, che sta attraversando un periodo complicato e dovrà essere operata. “Vorrei averla sempre con me. Crescendo vedi i tuoi genitori cambiare, ed è difficile”.

Bianca Atzei, dagli esordi ai palchi: una vita segnata dalla musica

Nata a Milano nel 1987 da genitori sardi, Bianca Atzei si avvicina alla musica da bambina. Dopo anni di studio e sacrifici, passa dai jingle pubblicitari ai palchi televisivi, fino alla consacrazione come una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Oggi affronta una nuova fase fatta di cambiamenti, dolore, rinascita e tanta voglia di ripartire.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Ornella Vanoni, il retroscena di Orietta Berti: ‘Stava per registrare un brano con Gino Paoli’

Nov 22, 2025 Redazione
Gossip e TV

Dalla perdita di Why alla dolce compagnia di Ondina: la vita di Ornella Vanoni accanto ai suoi amati barboncini

Nov 22, 2025 Redazione
Gossip e TV

Ornella Vanoni, l’ultima ironia sulla morte: ‘Bara economica e ceneri in mare’, da Fazio a Zero: amici commossi

Nov 22, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Bianca Atzei a Verissimo, perché è finita la storia con Stefano Corti: ‘Resteremo una famiglia per Noa’

Attualità

Orrore a Brindisi: chi è il 70enne accoltellato dal figlio con problemi psichici, il 41enne confessa ai carabinieri

Attualità

Oklahoma, bimba di due anni sbranata dal cane di famiglia: arrestati i genitori

Economia

Metalmeccanici, firmato il nuovo contratto: aumenti da 205 euro, stabilizzazioni e svolta su orario di lavoro

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.