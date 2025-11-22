Bianca Atzei a Verissimo, perché è finita la storia con Stefano Corti: ‘Resteremo una famiglia per Noa’

Bianca Atzei

La confessione a cuore aperto: “Un periodo non facile”

Ha deciso di raccontarsi a cuore aperto e senza filtri Bianca Atzei, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante, visibilmente emozionata, ha messo fine ai gossip e alle indiscrezioni che da mesi circolavano sulla sua relazione. Con parole misurate ma vere, ha confermato ciò che in molti sospettavano: la sua storia d’amore con Stefano Corti, volto de Le Iene, è arrivata al capolinea. “Il periodo non è facile, raccontare quello che mi succede è sempre difficile. Forse liberarmi un po’ mi fa stare meglio”, ha ammesso seduta nello studio in cui dice di sentirsi “a casa”.

Perché Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati

La relazione è ufficialmente finita da settembre, sebbene la coppia abbia continuato a proteggere la propria privacy e quella del piccolo Noa Alexander, nato nel gennaio 2023. Bianca racconta la loro storia come un grande amore che, però, ha smesso di correre nella stessa direzione. “Sorridiamo sempre, bisticciamo sempre. È stata una storia d’amore meravigliosa. Ma quando due strade non si incontrano più, è giusto parlarsi. È un amore che cambia, che si trasforma”.

Alla domanda di Toffanin su un possibile episodio scatenante, la cantante ha risposto con sincerità: “Non ci siamo più trovati. Abbiamo perso l’equilibrio e non siamo più andati d’accordo. Abbiamo fatto l’impossibile per riparare”.

Il ruolo di Noa e la paura dopo le minacce estive

Al centro di tutto, oggi come sempre, c’è Noa: il legame che unirà per sempre Bianca e Stefano. L’artista però racconta anche di un momento difficile vissuto lo scorso agosto, quando il compagno denunciò pubblicamente di essere stato minacciato da una persona che sosteneva di conoscere tutti i loro spostamenti. “Stefano fa tutto per proteggerci. Io avevo paura: ho lasciato Noa dai nonni e gli ho fatto iniziare la scuola più tardi”. Sulla vicenda stanno ancora lavorando le forze dell’ordine.

Le persone che le sono state accanto nei momenti più bui

Nonostante tutto, Bianca Atzei non si è mai sentita sola. “Una persona che mi è stata molto vicina è Annamaria Bernardini. Ci ha aiutati a capire che non era successo nulla di grave, solo che un amore bellissimo non poteva più essere così bello”.

Accanto a lei anche un amico speciale: Kekko dei Modà. “Un’anima sensibile, pura. Mi ha preso per mano e mi ha portato in studio. È stata una cura”.

Un amore che cambia forma ma resta nella famiglia

La fine della relazione non significa rottura definitiva nella quotidianità. “I rapporti con Stefano sono cordiali. Saremo sempre i genitori di Noa. Lui deve vedermi felice e sapere di avere una mamma forte”.

La fragile forza di Bianca: madre, artista e figlia

Nel suo racconto, Bianca parla anche della mamma, che sta attraversando un periodo complicato e dovrà essere operata. “Vorrei averla sempre con me. Crescendo vedi i tuoi genitori cambiare, ed è difficile”.

Bianca Atzei, dagli esordi ai palchi: una vita segnata dalla musica

Nata a Milano nel 1987 da genitori sardi, Bianca Atzei si avvicina alla musica da bambina. Dopo anni di studio e sacrifici, passa dai jingle pubblicitari ai palchi televisivi, fino alla consacrazione come una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Oggi affronta una nuova fase fatta di cambiamenti, dolore, rinascita e tanta voglia di ripartire.